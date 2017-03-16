Мединский прокомментировал возможный запрет Самойловой на въезд в Украину

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокрук российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Как пишет РИА Новости, Мединский заявил, что смешение культуры и политиканства «противоречит гуманитарным принципам и здравому смыслу». По словам Мединского, Украина «специализируется» на запрете всего, что так или иначе связано с русской культурой, начиная от Гоголя и Булгакова и заканчивая мультфильмом серии «Трое из Простоквашино».

«Конечно, такие вещи с точки зрения здравого смысла, подобного рода смешения культуры и политиканства — я бы даже не назвал это политикой — противоречит не только всем принципам культурно-гуманитарного сотрудничества, но и нормальному человеческому здравому смыслу, нормальным человеческим отношениям», - заявил глава Минкультуры РФ.

Он также выразил надежду, что здравый смысл на Украине все же возобладает и Киев допустит Самойлову к участию в конкурсе.

«Выбор хороший, яркая исполнительница. Желаю Самойловой победы», — добавил Мединский.

Юлия Самойлова была выбрана в качестве российского представителя на конкурсе «Евровидение» Первым каналом. Сразу после объявления ее имени украинские радикалы устроили настоящую травлю, пытаясь сорвать участие России в конкурсе. В частности они апеллируют к тому, что в 2015 году Самойлова незаконно (с украинской точки зрения) посещала Крым. СБУ сейчас проверяет данную информацию, по итогам проверки артистке будет дано или не дано разрешение на въезд в страну.

«Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

