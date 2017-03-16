Организаторы фестиваля «Спасская башня» оставили место Халилова вакантным
Организаторы международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня» решили оставить должность музыкального руководителя вакантной, сообщают РИА Новости.
Ранее музыкальным руководителем фестиваля был дирижер Валерий Халилов, погибший вместе с 64 музыкантами Ансамбля Александрова 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Дирижерское место Халилова на фестивале «Спасская башня 2017» займут ученики и соратники Халилова, в частности руководитель Военно-оркестровой службы вооруженных сил России Тимофей Маякин, начальник Центрального военного оркестра минобороны Сергей Дурыгин, главный инспектор Военно-оркестровой службы Игорь Шевернев, начальник суворовского Московского военно-музыкального училища имени Халилова Александр Герасимов.
Отмечается, что одними из почетных участников фестиваля могут стать музыканты Лондонского королевского симфонического оркестра. «Есть надежда привлечь этот оркестр к особой акции. Хотим провести благотворительный концерт: помочь восстановить храм Архангела Михаила в деревне под Киржачом. У Валерия Халилова там был дом, в нем жили его прадеды, там же он и похоронен. Он много лет свои средства отдавал на восстановление местной церкви. Надо продолжить его дело», - прокомментировали в оргкомитете фестиваля.
Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 3 сентября.