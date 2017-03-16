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Организаторы фестиваля «Спасская башня» оставили место Халилова вакантным

12:44 16.03.2017

Организаторы международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня» решили оставить должность музыкального руководителя вакантной, сообщают РИА Новости.

Ранее музыкальным руководителем фестиваля был дирижер Валерий Халилов, погибший вместе с 64 музыкантами Ансамбля Александрова 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Дирижерское место Халилова на фестивале «Спасская башня 2017» займут ученики и соратники Халилова, в частности руководитель Военно-оркестровой службы вооруженных сил России Тимофей Маякин, начальник Центрального военного оркестра минобороны Сергей Дурыгин, главный инспектор Военно-оркестровой службы Игорь Шевернев, начальник суворовского Московского военно-музыкального училища имени Халилова Александр Герасимов.

Отмечается, что одними из почетных участников фестиваля могут стать музыканты Лондонского королевского симфонического оркестра. «Есть надежда привлечь этот оркестр к особой акции. Хотим провести благотворительный концерт: помочь восстановить храм Архангела Михаила в деревне под Киржачом. У Валерия Халилова там был дом, в нем жили его прадеды, там же он и похоронен. Он много лет свои средства отдавал на восстановление местной церкви. Надо продолжить его дело», - прокомментировали в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 3 сентября.
 

Темы: Музыка в России, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки
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