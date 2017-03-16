Владимир Бурдин «Живой»

Исполнитель: Владимир Бурдин, Название: «Живой», Стиль: акустический рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Девятнадцатого декабря прошлого года «Смысловые Галлюцинации» дали в «Крокусе» последний московский концерт. Долгие проводы — лишние слезы, и мало кто обратил внимание на фоне всей этой прощальной движухи на еще один знаковый факт: четырьмя днями раньше Владимир Бурдин представил в столичной рюмочной «Зюзино» свой новый альбом «Живой». Когда-то он покинул «Смысловые Галлюцинации» уступив место Сергею Бобунцу, теперь, вроде как, случилась зеркальная ситуация. Но при этом никакой рокировки не произошло.

Бурдина уже успели окрестить последним героем русского рок-н-ролла. Песни «Живого» дают для этого некоторые основания, хотя с самоиронией у автора всё в порядке, поэтому он прекрасно понимает, что его героика из серии «неуловимого Джо»: лучше о ней и вовсе не знать, чтобы не поставить обладателя в неловкое положение. Такой упаднический настрой сквозит в первой же песне «Я сошел на перрон», а ближе к концу альбома в песне «Ждет рок-н-ролл героев» Бурдин напоминает — мол, чтобы таковым стать, надо для начала умереть. А как тут отправишься на тот свет, если и на «Небесной улице» тебя не ждут, так как для пропуска в рай необходима индульгенция от капризной любимой?

При прослушивании «Живого» не оставляет ощущение, что Бурдин заблудился в пространстве и во времени, но не зовет за собой таких же потеряшек, а, напротив, просит оставить его в покое. Да, у него есть «Евангелие», но оно ничего не добавляет к каноническим апостольским текстам, а его самый ударный момент всего лишь представляет собой музыкальную цитату из «Дома восходящего солнца». В нездорово распиаренной «Молодости» есть удаль, позаимствованная, однако, из «Смерти пионерки» Эдуарда Багрицкого, а нам все талдычат: мем, мем! В арсенале Бурдина обнаруживается даже персональный «Солнцеворот», но уж простите — у Кинчева и Летова песни с таким же названием были и ярче и фактурнее.

Герой Бурдина способен к жертве, но в «Воплощенной мечте» этого самоотверженного шага не понимают люди и не принимает Бог. И да, наверное, стоит нам всем прислушаться к рекомендации «Построй для меня тюрьму», чтобы было всё, как в известной песне «Банды Четырех»» «А на Арбате алкоголик удавился — и небо стало голубым, погожим».

