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Максим Леонидов поставит автобиографический моно-мюзикл

18:43 16.03.2017
Максим Леонидов. Фото с сайта leonidov.ru
Максим Леонидов. Фото с сайта leonidov.ru

Знаменитый музыкант Максим Леонидов готовит собственную театрально-музыкальную постановку, сообщается на сайте «Нашего Радио».

В основу моно-мюзикла ляжет автобиографическая книга Леонидова «Я оглянулся посмотреть». По словам музыканта, в книге рассказывается о том, какая музыка повлияла на него в различные годы его жизни.

«Именно эта музыка и будет звучать в постановке: начиная от Гарри Белафонте и Френка Синатры, Элвиса Пресли, Муслима Магомаева до Led Zeppelin и Баха», - говорит музыкант.

Сюжет спектакля расскажет об учебе Леонидова в Хоровом училище имени Глинки, о его обучении игре на фортепиано, до работы в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа.

«На сцене будет целый band, не Hippoband, а другой оркестр, а также артисты Ленинград-центра, которые сделают эти песни зримыми. Я уверен, что это будет очень интересный, смешной и трогательный спектакль», - рассказал Леонидов.

Спектакль будет поставлен в Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не сообщается.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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