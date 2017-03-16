Максим Леонидов поставит автобиографический моно-мюзикл

Знаменитый музыкант Максим Леонидов готовит собственную театрально-музыкальную постановку, сообщается на сайте «Нашего Радио».

В основу моно-мюзикла ляжет автобиографическая книга Леонидова «Я оглянулся посмотреть». По словам музыканта, в книге рассказывается о том, какая музыка повлияла на него в различные годы его жизни.

«Именно эта музыка и будет звучать в постановке: начиная от Гарри Белафонте и Френка Синатры, Элвиса Пресли, Муслима Магомаева до Led Zeppelin и Баха», - говорит музыкант.

Сюжет спектакля расскажет об учебе Леонидова в Хоровом училище имени Глинки, о его обучении игре на фортепиано, до работы в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа.

«На сцене будет целый band, не Hippoband, а другой оркестр, а также артисты Ленинград-центра, которые сделают эти песни зримыми. Я уверен, что это будет очень интересный, смешной и трогательный спектакль», - рассказал Леонидов.

Спектакль будет поставлен в Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не сообщается.