Суд разрешил Кэти Перри выкупить католический монастырь

Певица Кэти Перри выиграла суд о приобретении в собственность бывшего монастыря Римской католической церкви в городе Лос-Фелисе, сообщает NME.

Судебный процесс длился два года. Артистка судилась за право владения бывшим монастырем, который пыталась приобрести у лос-анджелесской епархии за 14,5 миллиона долларов. Проблема была в том, что на территории монастыря проживают пять монахинь, которые сочли, что Перри не подходящий владелец для данного помещения, обвинив артистку в колдовстве. Они пытались продать дом бизнес-леди Дане Холлистер, которая хотела превратить здание в элитный отель.

Суд, в итоге встал на сторону певицы, постановив, что монахини не обладают полномочиями для продажи недвижимости. Теперь Перри должна получить одобрение Ватикана, чтобы бывший монастырь стал ее собственностью. Здание артистка планирует превратить в свой дом.