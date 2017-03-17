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Филипп Киркоров решил покинуть «большой шоу-бизнес»

18:32 17.03.2017
Филипп Киркоров © KM.RU, Игорь Варнавский
Филипп Киркоров © KM.RU, Игорь Варнавский

Российский певец Филипп Киркоров решил сократить светскую жизнь, пишет портал Russian Showbiz.

По словам Киркорова, он решил уйти, как он выразился, из «большого шоу-бизнеса». Чтобы не было недосказанности и непонимания, он уточнил, что речь идет о таких светских мероприятиях, как громкие презентации и выходы в свет. Покидать же сцену и музыкальный бизнес Киркоров не планирует.

«Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты самому», - добавил Киркоров.

Что же выйдет из этого обещания на самом деле, покажет лишь время. 30 апреля королю российской поп-сцены стукнет полувековой юбилей, к этой дате приурочена целая серия концертов «Я» в Государственном Кремлевском дворце, которые пройдут с 21 по 30 апреля включительно.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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17.03.2017, 21:40
Из анекдотов

— Ты завтра на Киркорова пойдешь?
— Не, не пойду. У меня же ни ружья, ни лицензии...
17.03.2017, 20:12
голос Нагиева

Лучше бы он взял болгарского репетитора и занялся политикой...в Болгарии.
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