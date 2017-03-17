Филипп Киркоров решил покинуть «большой шоу-бизнес»

Российский певец Филипп Киркоров решил сократить светскую жизнь, пишет портал Russian Showbiz.

По словам Киркорова, он решил уйти, как он выразился, из «большого шоу-бизнеса». Чтобы не было недосказанности и непонимания, он уточнил, что речь идет о таких светских мероприятиях, как громкие презентации и выходы в свет. Покидать же сцену и музыкальный бизнес Киркоров не планирует.

«Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты самому», - добавил Киркоров.

Что же выйдет из этого обещания на самом деле, покажет лишь время. 30 апреля королю российской поп-сцены стукнет полувековой юбилей, к этой дате приурочена целая серия концертов «Я» в Государственном Кремлевском дворце, которые пройдут с 21 по 30 апреля включительно.