Eden’s Curse «Cardinal»

Исполнитель: Eden’s Curse, Название: «Cardinal», Стиль: мелодик-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Трансантлантическая группа Eden’s Curse начиналась как содружество европейского басиста Пола Лоуга и американского вокалиста Майкла Идена. На первых релизах коллектив рубил вполне сносный мелодик-метал, но потом, как обычно, не поделили деньги, и Иден покинул проект. Сначала он хотел собрать американскую версию ЕС, но приоритет остался за европейцами. Появление в рядах группы певца Николы Мийча сместило стилистику коллектива в сторону жизнерадостного хард-н-хэви.

Альбом «Cardinal» оказывается грандиозной обманкой. Учитывая, что никакого Идена в рядах команды давно нет и в помине название Eden’s Curse кажется взбесившимся навигатором или повисшим в воздухе курсором, которые никуда не ведут и ничего не способны показать. Далее — обложка. Глядя на пятерку обольстительных валькирий с мечами, слушатель ожидает какой-нибудь дамский пауэр-метал об Острове Сирен, но на деле женский голос звучит лишь в треке «Unconditional» и принадлежит он бывшей вокалистке Theatre of Tragedy Лив Кристин.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Обилие непрестанно оргазмирующих клавишных партий в альбоме наводит на мысль о том, что в коллективе, вероятно, всем заправляет клавишник. На деле же этот ход, вероятно, применен для того, чтобы хоть как-то оттенить вокальную безликость Мийча. Но где тогда найти оправдание тому факту, что гитарные партии отнюдь не потрясают своим напором, а скорее напоминают недокормленных куцых птенцов, которым недостает размаха крыльев.

Между тем, этой музыке размах насущно необходим. Бодрый настрой большинства композиций вызывает у слушателя недоумение и неловкость. Не поймешь, то ли музыканты старательно симулируют свой оптимизм, то ли живут в каком-то искусственно созданном мире молодого Гаутамы, откуда старательно изъяты любые намеки на страдания и несправедливость. Три-четыре песни в таком ключе могли бы заменить кому-то энергетический напиток, но 62 минуты нескончаемых восторгов — это уже явный перебор. Попытки разнообразить палитру альбома диско-фанковым басом («Kingdom Of Solitude») и григорианскоми хоралами («Saints & Sinners») особой погоды не делают, ведь и эти композиции в итоге скатываются к однотипным серенадам мартовских котов на промысле.

Вряд ли найдется тот Ильич, который похлопает воображаемого Идена по невидимому плечу и одобрительно скажет: «Правильным курсом идете, товарищи».