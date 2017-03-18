Рок-кино: русская версия: «Сон в красном тереме», 23 марта, Музей «Пресня»

Музей «Пресня» продолжает цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

23 марта в музее покажут и обсудят фильм Андрейса Аболса «Сон в красном тереме». Когда фильм впервые вышел на экраны, многие неправильно понимали его название. Следует пояснить, что «Сон в красном тереме» - наиболее популярный из четырёх классических романов на китайском языке. Он состоит из более чем ста глав и отличается огромным количеством параллельных сюжетных линий, их переплетением; в романе вольно перемешаны элементы автобиографического бытописательства и выдумки, события повседневные чередуются со сверхъестественными происшествиями. Так и советский рок-н-ролл, по крайней мере, середины и второй половины 80-х, представлял собой явление, состоящее из «лабиринта, где каждый тупик может оказаться выходом, а выход попросту не понадобится» (цитата из фильма). Середина и вторая половина восьмидесятых всколыхнула страну появлением ярких и неординарных рок-групп. Свердловск (ныне Екатеринбург), именуемый в народе третьей столицей, не остался в стороне. Напротив, явление «Свердловский рок» стало, как сейчас принято говорить, «культовым». Фильм открывает перед зрителем удивительную и достоверно-гротескную панораму того времени в компании с молодыми: «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Чай-Ф», «Настя», «Отражение», «Ассоциация», «Водопады им. В. Кикабидзе» и другими.

Речь на показе пойдет о феномене Свердловского рока, а фильм - взгляд из того времени. Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока. Начало в 19:00. Вход бесплатный.

