Брайан Ферри и искусственный интеллект споют «Мумий Тролля» на новый лад

Группа «Мумий Тролль» готовится отметить 20-летие своей эпохальной пластинки «Морская».

По этому поводу Илья Лагутенко провел пресс-конференцию в «Мумий Тролль баре» 20 марта. Лидер «Мумий Тролля» занял место за барной стойкой, мотивируя это решение тем, что до того, как стать профессиональным музыкантом, он поработал барменом. При этом он отклонил предложение одной из журналисток тряхнуть стариной и попробовать себя в этом амплуа, объяснив, что для фирменных коктейлей время еще не пришло, а если их дать их прессе отведать средь бела дна, то в следующий раз строгие редактора не отпустят своих подопечных на мероприятие с участием «Мумий Тролля».

Концерты в честь юбилея «Морской» состоятся 21 марта в Питере («Ледовый Дворец»), 29 и 30 марта в Москве («Крокус Сити Холл») и 4 августа во Владивостоке в рамках фестиваля V-Rox (Набережная спортивной гавани). На концертах прозвучат все песни из означенного альбома, а также по одному треку с каждой номерной пластинки коллектива. Сейчас с помощью опросов в соцсетях музыканты как раз выявляют наиболее популярные среди своих поклонников треки. Илья Лагутенко заметил, что если 20 лет назад его группа думала, что сыграть на концертах помимо «Морской», то сейчас, напротив, испытывает затруднения с выбором песен из всего обилия материала. При этом сам материал из альбома-юбиляра звучит настолько актуально, что если его издать в наши дни как абсолютно новые песни, неискушенные слушатели примут их за чистую монету.

Над актуальностью песен из «Морской» всерьез задумалась компания Yandex, которая при помощи искусственного интеллекта создала современные версии этих композиций. Возможно, какие-то из них прозвучат на юбилейных концертах в исполнении «Мумий Тролля» или же других прогрессивных музыкантов. Кроме того, творениями Ильи Лагутенко заинтересовался сам Брайан Ферри. В ближайшее время он должен записать один из «троллевских» шлягеров на русский, а Илья Лагутенко, напротив, русифицирует одну из его вещей.

После юбилейных концертов «Мумий Тролль» намерен заняться выпуском нового альбома. Уже готова пластинка, которую музыканты сочинили и записали в судии в течение двух недель совершенно спонтанно. Конкретики пока нет, но Лагутенко предполагает, что это будет в перспективе одна из самых его удачных и любимых работ.

