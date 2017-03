Пионер рок-н-ролла Чак Берри скончался на 91-м году

Первопроходец рок-н-ролла Чак Берри скончался в возрасте 90 лет 18 марта.

Оперативнее всех о случившемся сообщил полицейский департамент округа Сент-Чарльз на своей странице в фейсбуке. Чарльз Эдвард Андерсон Берри появился 18 октября 1926 года в многодетной негритянской семье. Не раз имел проблемы с законом, а первый свой срок получил в 1944 году, ограбив с друзьями три магазина и угнав машину. Именно в тюрьме Берри начал заниматься музыкой.

Среди первых хитов певца были композиции «ThirtyDays» (1955), «Roll Over Beethoven» (1956), «Brown Eyed Handsome Man» (1956), «Rock and Roll Music» (1957), «Sweet Little Sixteen» (1958), «Johnny B. Goode» (1958) и др. Новый взлёт карьеры Чака Берри случился в середине 1960-х годов: кавер-версии его песен делали почти все новые британские группы, включая Beatles, Rolling Stones, Kinks, Animals, Yardbirds и проч. Песня «Johnny B. Goode» занимает первое место в списке 100 величайших творений рок-н-ролла по версии журнала Rolling Stone.

С 80-х годов Берри окончательно переключился на концертную деятельность, изъездив с гастролями весь мир (в Россию Берри приезжал несколько раз). В 1986 году он был введён в национальный Зал славы композиторов. C 1996 по 2014 год певец, несмотря на преклонный возраст, еженедельно выступал по средам в своём клубе Blueberry Hill в Сент-Луисе и эпизодически выезжал на гастроли, в том числе в рамках прощального мирового тура музыкант дал три концерта в Москве. Десять лет назад из-за задержки рейса в Париже зрителя московского клуба «Б-1» прождали артиста более трех часов, но ни один из них не ушел, а певец не стал отменять шоу и великолепно отработал концерт.