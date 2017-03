Trubetskoy деликатно обошел тему раскола

Двенадцатого марта в московском клубе «Театръ» состоялось долгожданное выступление минского коллектива Trubetskoy

Да, той самой половинки легендарного «Ляписа» во главе с Павлом Булатниковым, что предпочла не заниматься рискованными идеологическими экспериментами сомнительного качества, а просто радовать обычного человека жизнеутверждающими балладами.

Но был также и разогрев в виде выступление ска-коллектива «Факторы». Добрые хорошие ребята с песнями о дружбе, товариществе, простейших вещах – всё на ура, но придётся вставить шпилечку, и даже две. В качестве первой шпильки вставляю замечание, что, как ни крути, а лидерство коллектива Distemper в этом жанре среди наших неоспоримо, разогревай ты хоть «Бахыт-Компот» (как это было у «Деникина спирта» – очередного небезынтересного коллектива) или тот же «Ленинград». Желаю удачи, но не могу не фиксировать очевиднейшего…

«Факторы»

И вот вышли на сцену они. Новички и ветераны одновременно. Павел Булатников, Руслан Владыко, Александр Сторожук, Дмитрий Свиридович (пришедший вместо Мышкевича) – все заслуженные «ляписовцы». Так что второй шпилькой в отношении открывавших действо парнишек станет моё замечание, что на данный момент Trubetskoy и «разогрев», при имеющемся уважении, – мало совместимы. Такой вот парадокс обнаруживает старый новый коллектив (с огромным трудом можно представить, по справедливости, и разогрев Brutto).

Рубились достойно. Обошли крайне деликатно и дипломатично тот самый мучающий почти всех вопрос (то есть раскол). Исполняли и добродушный (ещё недавнишний!) «ляписовский», и собственный материал. Стартовали с музыкального приветствия «К нам приехал Trubetskoy», продолжили авторским «Магистром Bibendi» (с приветом не только артистам в жанре хоррор-рока, но также и любителям Хэллоуина или латиноамериканского Дня мёртвых, характерный череп похож один в один на череп Катрины – мексиканского образа смерти, придуманного в 1910–1913 годах художником Х. Г. Посадой).

Trubetskoy

Слушатель наслаждался песнями «Ты кинула», «В платьем белом» или «Евпатория», с которыми в конце девяностых и дебютировал коллектив под предводительством Михалка, покуражился над менее известной ёрнической «Был в Керчи», подивился изысканности «Виноградной лозы»… и точно так же восторженно внимал песням собственно «Трубецкого» – весенней «Ласточке» в духе ска, «Девятому валу» на стыке хард-н-хэви и альтернативного металла, интерпретации гребенщиковских «Стаканов» (который в свою очередь использовал ирландские мотивы при написании песни) или будто извлечённой из загашников Юрия Хоя с его «Сектором газа» веселухе «Один из вас».

То есть – спели так, как будто ничего не произошло с «Ляписом Трубецким», собственно. Просто хозяин взял затяжной творческий отпуск и вдруг увлёкся индивидуальным проектом, так что за него стали писать все вместе и от этого уже не откажутся, даже если хозяин вернётся. А «Ляпис» пришлось выбросить из названия, ну да не беда, ничего страшного, преемственность сохранилась. Возможно, что это не так, однако слушателю демонстрировалось именно оно. Почему бы и нет? Я сам от подобных ощущений отделаться не в состоянии и мне это нравится.

Музыкантам – продолжать в том же духе. Ждём от них новых песен. Заждались!

Прозвучало

