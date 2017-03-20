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Певца Джорджа Майкла похоронят рядом с его матерью

09:40 20.03.2017
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Британский музыкант Джордж Майкл, скончавшийся 25 декабря 2016 года будет похоронен на текущей неделе, сообщает The Sun.

По данным издания певец будет похоронен на Хайгейтском кладбища Лондона рядом с могилой своей матери. Сама церемония будет закрытой. В часовне, где будет проходить прощание с музыкантом, будут присутствовать только члены его семьи и друзья, в частности экс-участница группы Spice Girls Джерри Холлиуэлл.

Подробности церемонии, включая ее точное время держатся в строгом секрете, а приглашенные лица получат уведомления о месте и времени всего за несколько часов до ее начала. Тем самым родственники пытаются избежать наплыва большого числа поклонников Джорджа Майкла.

Похороны Джорджа Майкла затянулись в связи с проведением судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить причину кончины артиста. По итогам экспертизы было выявлено, что смерть носила естественный характер, ее причиной стали кардиомиопатия, воспаление миокарда и жировая инфильтрация печени.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Персоны и события в мире музыки
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