Певца Джорджа Майкла похоронят рядом с его матерью

Британский музыкант Джордж Майкл, скончавшийся 25 декабря 2016 года будет похоронен на текущей неделе, сообщает The Sun.

По данным издания певец будет похоронен на Хайгейтском кладбища Лондона рядом с могилой своей матери. Сама церемония будет закрытой. В часовне, где будет проходить прощание с музыкантом, будут присутствовать только члены его семьи и друзья, в частности экс-участница группы Spice Girls Джерри Холлиуэлл.

Подробности церемонии, включая ее точное время держатся в строгом секрете, а приглашенные лица получат уведомления о месте и времени всего за несколько часов до ее начала. Тем самым родственники пытаются избежать наплыва большого числа поклонников Джорджа Майкла.

Похороны Джорджа Майкла затянулись в связи с проведением судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить причину кончины артиста. По итогам экспертизы было выявлено, что смерть носила естественный характер, ее причиной стали кардиомиопатия, воспаление миокарда и жировая инфильтрация печени.