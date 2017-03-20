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Посмертный альбом Чака Берри выйдет 2017 году

11:19 20.03.2017
Фрагмент обложки альбома
Фрагмент обложки альбома
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Новый, теперь уже посмертный, альбом легендарного музыканта Чака Берри выйдет в текущем году, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Первый сингл с будущего лонгплея должен увидеть свет через несколько недель. Договоренность об этом была достигнута еще до смерти музыканта.

О работе над новой пластинкой Чак Берри объявил еще в октябре 2016 года. Альбом будет называться «Chuck». Тогда сообщалось, что в трек-лист войдут преимущественно новые композиции.

Работа над альбомом велась на нескольких студиях Сент-Луиса, в записи приняли участие дети Чака Берри: Чарльз (гитара) и Ингрид (гармоника); а также бас-гитарист Джимми Марсала, пианист Роберт Лор и барабанщик Кейт Робинсон.

Выпуском альбома будет заниматься лейбл Dualtone Records. Точная дата релиза пока не называется.

Чак Берри скончался на 91-м году жизни в своем доме в штате Миссури. Информации о похоронах музыканта пока не поступало. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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