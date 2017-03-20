Посмертный альбом Чака Берри выйдет 2017 году

Новый, теперь уже посмертный, альбом легендарного музыканта Чака Берри выйдет в текущем году, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Первый сингл с будущего лонгплея должен увидеть свет через несколько недель. Договоренность об этом была достигнута еще до смерти музыканта.

О работе над новой пластинкой Чак Берри объявил еще в октябре 2016 года. Альбом будет называться «Chuck». Тогда сообщалось, что в трек-лист войдут преимущественно новые композиции.

Работа над альбомом велась на нескольких студиях Сент-Луиса, в записи приняли участие дети Чака Берри: Чарльз (гитара) и Ингрид (гармоника); а также бас-гитарист Джимми Марсала, пианист Роберт Лор и барабанщик Кейт Робинсон.

Выпуском альбома будет заниматься лейбл Dualtone Records. Точная дата релиза пока не называется.

Чак Берри скончался на 91-м году жизни в своем доме в штате Миссури. Информации о похоронах музыканта пока не поступало.