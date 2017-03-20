Dark Lunacy «The Rain After The Snow»

Исполнитель: Dark Lunacy, Название: «The Rain After The Snow», Стиль: мелодик дэд-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Итальянская дэд-металлическая команда Dark Lunacy с самого начала пыталась как-то выйти за рамки собственной ниши. Во-первых, аранжировки группы щедро сдабривались симфоническими партиями, которые обычно играли далеко не только декоративную роль. Во-вторых, «лунатики» стабильно проявляли малообъяснимый интерес к российской истории. Цитирование «Полюшка-поля» и «Дубинушки», хроника Блокадного Ленинграда и события Первой мировой, все это нашло отражение в их творчестве. Порою Dark Lunacy шли нога в ногу даже с сугубо славянофильскими проектами, освещая, например, наряду с «Калиновым Мостом» перипетии печально известного «Ледяного похода».

За последние годы позиции России на мировой арене, увы, сильно пошатнулись. Трудно сказать, в одной ли конъюнктуре здесь дело, но в новом альбоме Dark Lunacy вовсе не эксплуатируют российские реалии. Зато никуда не делся фирменный симфонизм, а загадочной русской душе это тоже очень близко.

Диск «The Rain After The Snow» необходимо использовать в качестве пособия на музыковедческих факультетах, как можно и должно совмещать металлический саунд с тяжелыми инструментами. Струнный квартет нигде не вступает в полемику с яросным гроулом, насыщенными гитарами и безудержными бласт-битами. В то же время, скрипки и виолончели никогда не уходят на задний план, то задавая настрой в самом начале треков, то беря реванш во время соло. А ведь еще в арсенале у «лунатиков» имеются григорианские хоралы и академичные фортепианные партии, будто бы прибивающие слушателя к позорному столбу его малодушия и отчаяния.

Все очень ровно и продуманно, что-то выделить сложно. Но на контрасте можем порекомендовать финальный трек, состоящий из сугубо симфонических элементов. Он о том, как непобежденные страсти орудуют в теле, полностью опустошенном и неспособном к осуществлению вынашиваемых злодейских планов.

