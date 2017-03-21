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Россия не будет менять участника конкурса «Евровидение»

08:30 21.03.2017

Россия не пойдет на поводу у Украины и будет бойкотировать конкурс «Евровидение», в случае запрета на въезд в страну певице Юлии Самойловой. Об этом изданию РИА Новости заявил сенатор Олег Морозов.

По словам Морозова, в случае, если Служба безопасности Украины действительно примет решение о недопуске российской артистки в страну на время проведения конкурса «Евровидение», Россия просто откажется от участия.

Он отметил, что Россия не будет менять участника конкурса из-за решения СБУ. «Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, нам не оставляют другого выбора. Менять участника в угоду этому безумному решению — пораженческое поведение», - заявил Морозов.

Сенатор не исключил, что заявление СБУ пока лишь «политическая игра». Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой.

Однако, как пишет ТАСС, представители самой певицы пока не получали никаких уведомлений. «Мы заняты подготовкой к выступлению, никакой информации до нас не доходило. Все, что мы реально сможем сделать, мы сделаем», - добавили представители певицы.

О том, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», стало известно 10 марта. Сразу же после этого украинские радикалы заявили, что артистке должен быть запрещен въезд в страну, так как в 2015 году она выступала на территории Крыма. В свою очередь непосредственные организаторы «Евровидения» - Европейский вещательный союз — занял выжидательную позицию, заявив, что примет любое решение Киева, отметив при этом, что с их стороны они не видят препятствий для участия российского артиста в конкурсе.

Конкурс «Евровидение» состоится в Киеве с 9 по 13 мая. 

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 14:10
Почему потерян?

А моря кто будет копать?
21.03.2017, 14:09
Да ни при чем.

Типичное свидомое "сам д...к". Очередные фейки от порошенкоСМИ.
21.03.2017, 14:08
И шо?

Дальше -то что? Поддаваться спекуляциям только со стороны украинских СМИ? И где такая информация размещена от якобы пресс-службы "Евровидения-2017"? В укроСМИ?
Ну тогда забудь, все это враки.
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