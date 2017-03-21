]]> ]]>
Главная Музыка Новости

В России появится аналог знаменитого фестиваля Сан-Ремо

09:05 21.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В России появится новый музыкальный поп-фестиваль, который призван стать аналогом легендарного итальянского конкурса «Сан-Ремо», сообщает Life.ru

Фестиваль получил название «Тео», в честь известного песенника Молдавии Петрэ Теодоровича. Примечательно, что фестиваль будет проводится сразу в трех странах — России, Молдавии и Израиле.

По словам основателя фестиваля-конкурса Ильи Бершадского, идея родилась из разговоров с Филиппом Киркоровым. «Всякий раз, когда Филипп Киркоров приезжал в Израиль, мы вспоминали про Петрэ. Сожалели, что человек ушел и память о нем стирается. Так и появилась идея создания фестиваля «Тео». Мы так называли Петрэ в своем узком кругу», - рассказал Бершадский.

На текущий год запланирован большой гала-концерт, который ознаменует появление нового музыкального конкурса. В нем примут участие такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, София Ротару, Иосиф Кобзон, Лада Дэнс. Сам же первый фестиваль пройдет в 2018 году в Кишиневе, в 2019 году в Иерусалиме, в 2020-м году в Москве.

Петрэ Теодорович - молдавский советский композитор-песенник. Песни Теодоровича исполняли такие известные артисты, как Ион Суручану, Анастасия Лазарюк, София Ротару, Валерий Леонтьев, Николай Караченцов, Наталья Гундарева, Александр Михайлов и многие другие. Петрэ Теодорович открыл путь на большую сцену Филиппу Киркорову, был рядом с ним с начала его творческой карьеры, способствовал его становлению как артиста. Скончался 5 июля 1997 года от сахарного диабета. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Фестивали в мире искусства и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2017, 14:41
Гость: xmyr

Нужно пропагандировать рок, тяжелый, альтернсативный, классический, панк ,гренч,но рок.Попса,джаз реги, придатки рока в них есть свои особенности но нет истины .
21.03.2017, 14:15
Гость: Сергей Дмитриевич

Сан-Ремо-это фестиваль ИТАЛЬЯНСКОЙ песни, где песни исполняются на ИТАЛЬЯНСКОМ языке.На каком языке будут петь песни Теодоровича? На иврите? Причем здесь Россия?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.