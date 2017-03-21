В России появится аналог знаменитого фестиваля Сан-Ремо

В России появится новый музыкальный поп-фестиваль, который призван стать аналогом легендарного итальянского конкурса «Сан-Ремо», сообщает Life.ru

Фестиваль получил название «Тео», в честь известного песенника Молдавии Петрэ Теодоровича. Примечательно, что фестиваль будет проводится сразу в трех странах — России, Молдавии и Израиле.

По словам основателя фестиваля-конкурса Ильи Бершадского, идея родилась из разговоров с Филиппом Киркоровым. «Всякий раз, когда Филипп Киркоров приезжал в Израиль, мы вспоминали про Петрэ. Сожалели, что человек ушел и память о нем стирается. Так и появилась идея создания фестиваля «Тео». Мы так называли Петрэ в своем узком кругу», - рассказал Бершадский.

На текущий год запланирован большой гала-концерт, который ознаменует появление нового музыкального конкурса. В нем примут участие такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, София Ротару, Иосиф Кобзон, Лада Дэнс. Сам же первый фестиваль пройдет в 2018 году в Кишиневе, в 2019 году в Иерусалиме, в 2020-м году в Москве.

Петрэ Теодорович - молдавский советский композитор-песенник. Песни Теодоровича исполняли такие известные артисты, как Ион Суручану, Анастасия Лазарюк, София Ротару, Валерий Леонтьев, Николай Караченцов, Наталья Гундарева, Александр Михайлов и многие другие. Петрэ Теодорович открыл путь на большую сцену Филиппу Киркорову, был рядом с ним с начала его творческой карьеры, способствовал его становлению как артиста. Скончался 5 июля 1997 года от сахарного диабета.