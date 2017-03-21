Сергея Мазаева поразили пьяные девочки

Концерт группы «Моральный Кодекс» состоялся 18 марта в московском клубе «16 Тонн»

Отметив четвертьвековой юбилей пасхальным концертом в «Крокусе» в 2015 году, «Моральный Кодекс» будто затаился. Сергей Мазаев сосредоточился на деятельность своего оркестра, по поводу остальных участников информации было меньше. В какой-то момент стало казаться, что участники группы без всяких официальных по-тихому разошлась. Но 23 февраля «МК» после долгого перерыва выступили в столичном гигант-клубе YOTASPACE и представили клип Валерии Гай Германики на свою новинку «Фотоны». Далеко не все желающие смогли туда попасть, поскольку концерт, как назло, совпал с фестивалем «Нашего Радио» «Чартова дюжина». Поэтому Мазай и Ко уважили страдальцев еще и клубным концертом в «Тоннах».

«Наконец-то мы вновь вместе, да? – вопрошал Мазай посетителей «16 Тонн». – Весна-красна!». В ожидании концерта некоторые зрительницы излишне расслабились, и Мазаев предупредил их, чтобы они сегодня были поосторожнее с пивом. Еще его поразило, что кавалеры сегодня не в пример трезвее своих дам. Первая же песня «В Москве наступает вечер» обещала приятный досуг. Мазаев сыграл на флейте, победоносно ею помахал и перешел на бубен. «Больше, чем любовь» вызвала бурю восторгов. Это была единственная песня из последнего альбома «Морального кодекса» «Зима», а следом музыканты решили отдать дань своему дебютному диску «Сотрясение мозга», сыграв из него «Она меняет свой цвет» и «Я тебя люблю».

Складывалось впечатление, что участники «Морального Кодекса» играли вовсе без сет-листа, так как между песнями они подолгу совещались. «Моя мечта – это ты перенесла» зрителей в те времена, когда музыканты работали и над музыкой, и над текстами сами. А вообще «Моральный Кодекс» представляется сегодня универсальным коллективом, вобравшим в себе черты всех трех российских рок-школ. С московскими рокерами их роднит отменное чувство стиля, с питерскими – безупречная литературность текстов, а с екатеринбургскими – болезненный перфекционизм, граничащий с манией. Известно ведь, что команды из Екатеринбурга привыкли иметь у себя в рядах штатного текстовика. В «Моральном Кодексе» такую функцию выполняет Павел Жагун, хотя, как показал альбом «Гибкий стан», музыканты вполне могли обходиться и без него.

Украшением практически любого концерта «Морального Кодекса» служат «Славянские танцы», без которых не обошлось и на этот раз. В хард-роковых «Темных реках, высоких горах» Мазай на время перевоплотился в брутального металлиста, демонстрируя зрителям «козу». «Матросы» открыли финальный блок концерта, где в обязательном порядке прозвучали «Первый снег» и «До свиданья, мама».

Чертова дюжина номеров – вполне нормальный расклад для рядового клубного концерта «Морального Кодекса». Музыканты со спокойной душой откланялись, но, между тем, Мазай еще ни разу за весь концерт не сыграл на саксофоне, а Кильдей не исполнил ведущую вокальную партию. Оба упущения разом были исправлены в бисовой «Тайне женского тела». Жаль лишь, что на сей раз музыканты проигнорировали песню «Кошки», где упоминается Трехгорка, находящаяся совсем недалеко от клуба «16 Тонн».

