Оргия Праведников «Для тех, кто видит сны. Vol.2» (2CD)

Исполнитель: Оргия Праведников, Название: «Для тех, кто видит сны. Vol.2», Стиль: симфо-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Есть произведения искусства, в которых априори заложена двухчастная структура – и никуда от нее не деться. Называя шесть лет назад альбом своей группы «Оргия Праведников» «Для тех, кто снятся сны», Сергей Калугин ориентировался сразу на две классических пластинки русского рока – «Для тех, кто свалился с Луны» «Алисы» и «Зачем снятся сны» «Гражданской Обороны». Нетрудно догадаться, что «ДТКСЛ» был посвящен мистикам, визионерам, воинам духа и аргонавтам невидимых земель, преодолевающим своей пассионарностью само притяжение смерти. Понятно, почему в буклете альбома музыканты предстали в костюмах камикадзе.

Отдавший дань алхимии Калугин не мог не вернуться к идеям пластинки на новом витке. Во втором томе «Для тех, кто видят сны» бесстрашный первопроходец сталкивается со Смертью лицом к лицу и вступает с ней в решающую схватку. И теперь буклет оформлен с помощью масок с мексиканского Карнавала Смерти, а первая песня «Flores de Muertos» отдает дань знаменитому фильму Сергея Эйзенштейна «Да здравствует, Мексика!».

Поскольку перед нами уже вторая часть эпической дилогии, к ее прослушиванию надо подходить изрядно подготовленным. Уже во «Flores de Muertos» на нас обрушивается настоящая огненная лава, ингредиентами которой являются блэковые гитары, женские оперные вокальные партии, оммажи группе Lacrimosa, фрагменты Песни Песней и Откровения Иоанна Богослова. Пройдя через этот очистительный огонь, слушатель вникает в ободряющие строки из Апокалипсиса « И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Понятно, что дальше уже только вперед и вверх, без оглядки назад.

«Вдоль по синей воде» посвящена путешественнику Уильяму Уиллису, сгинувшему в 1968 году во время переплавы через океан. Для Калугина здесь важны не столько исторические факты, сколько то обстоятельство, что тела Уиллиса так и не нашли, так что автор вправе уподоблять его воскресшему в погребальной пещере Христу, плывущему в Вечном Нигде. Решенная в духе экстремального диско «Звездной тропой» - не что иное, как рождественский гимн не только воспевающий Богомладенца, но и отдающий должное искавшим его волхвам и принесенным в жертву вифлеемским младенцам. Каждый из нас в течение своей жизни уподобляется поочередно всем персонажам песни, и нужно проходить свой путь без страха и упрека. Примерно так же, как католические аскеты из «Эпитафии II», бесшабашные герои из «Русского экстрима» и «Рыцари Неба».

В автобиографических песнях «78-й» и «Окна» Калугина занимают недетские вопросы – останемся ли мы прежними, когда перейдем точку невозврата, и чем станет для нас память – подспорьем или обузой? И если в «78-м» вопрос остается открытым, то в «Окнах» ответы помогают найти те же Кинчев и Летов со своими «Ночными Окнами» и «Потрясающим видом из окна». Ничего на Земле не проходит бесследно – и пейзаж а окном того дома, в котором ты родился, станет твоей вечной обителью навсегда. Поэтому так важно не только хранить детские впечатления, но и переплавлять их в решающий момент во что-то большее. В те самые «Сны о чем-то большем», которым и посвящена дилогия.

Альбом в нескольких на CD в двух вариантах — лицензионное издание с буклетом в jewel box, в диджипаке и в двухдисковом подарочном диджипаке, куда также вошла первая часть дилогии «Для тех, кто видит сны. Vol 1». Последнее очень кстати, потому что те, кто покупали первую часть оперативно, получили первый вариант сведения. Потом саунд переосмыслялся из-за нареканий поклонников, и в двойном релизе представлен уже альтернативную версию сведения.

