Власти Караганды установят в городе памятник Виктору Цою

В казахстанском городе Караганде появится памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою, сообщает «Интерфакс».

Монумент планируется разместить на территории сквера, расположенного на улице Олимпийской. Памятник будет установлен в рамках проекта по благоустройства этой территории.

«Финальной частью проекта станет установка памятника Викрору Цою», - заявили в администрации Караганды.

По словам отца рок-музыканта Роберта Цоя, он в курсе установки монумента. «Меня просили приехать на открытие памятника. Но я вряд ли поеду, слишком далеко», - приводит слова Роберта Цоя Нацианальная Служба Новостей.

Отец музыканта добавил, что Виктора ничего не связывало с этим городом в Казахстане.