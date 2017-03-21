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Власти Караганды установят в городе памятник Виктору Цою

12:00 21.03.2017
Виктор Цой. Фото с сайта wikipedia.org
Виктор Цой. Фото с сайта wikipedia.org

В казахстанском городе Караганде появится памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою, сообщает «Интерфакс».

Монумент планируется разместить на территории сквера, расположенного на улице Олимпийской. Памятник будет установлен в рамках проекта по благоустройства этой территории.

«Финальной частью проекта станет установка памятника Викрору Цою», - заявили в администрации Караганды.

По словам отца рок-музыканта Роберта Цоя, он в курсе установки монумента. «Меня просили приехать на открытие памятника. Но я вряд ли поеду, слишком далеко», - приводит слова Роберта Цоя Нацианальная Служба Новостей.

Отец музыканта добавил, что Виктора ничего не связывало с этим городом в Казахстане. 

Темы: Казахстан, Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки, Рок-музыка
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