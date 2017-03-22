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СБУ запретило Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года

16:23 22.03.2017

Служба безопасности Украины официально объявила о запрете на въезд российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook разместила соответствующее заявление. В нем говорится, что Самойловой запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - пояснила Гитлянская.

Ранее сообщалось, что в случае запрета на въезд Самойловой в страну, Россия не будет менять участника, а скорее всего пропустит этот год.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 22:21
Отбой тревоги !

Все. Нашелся видимо человек или группа людей с головам и прекратили это мракобесие. Юля Самойлова примет участие в конкурсе Евровидения в качестве конкурсанта от России в 2018 году. Можно расходиться.
22.03.2017, 22:03
назло кондуктору

"Ранее сообщалось, что в случае запрета на въезд Самойловой в страну, Россия не будет менять участника, а скорее всего пропустит этот год". Куплю билет, а сам пойду пешком.
22.03.2017, 21:38
???

Тут уже говорили, что закон вовсе не препятствует ВСЕМ посетившим Крым, въезду на Украину.
То есть по каждой кандидатуре вопрос рассматривается отдельно и можно было не нарушая закона, не препятствовать участию в конкурсе этой певице из России.
Ссылка на закон здесь просто удобная отмазка, тут вы правы.
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