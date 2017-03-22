СБУ запретило Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года

Служба безопасности Украины официально объявила о запрете на въезд российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook разместила соответствующее заявление. В нем говорится, что Самойловой запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - пояснила Гитлянская.

Ранее сообщалось, что в случае запрета на въезд Самойловой в страну, Россия не будет менять участника, а скорее всего пропустит этот год.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.