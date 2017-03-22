Глеб Самойлов опять пытается запретить брату петь песни «Агаты Кристи»

Судебная тяжба между братьями Самойловыми вышла на новый виток.

Глеб Самойлов пытается запретить Вадиму исполнять 172 свои песни из репертуара группы «Агата Кристи», сообщает НСН. В 2016 году Глебу Самойлову было отказано в исковых требованиях, но он подал на апелляцию, которая будет рассмотрена 22 марта 2017 года.

Адвокат Глеба Алиса Образцова отметила, что намерение об апелляции решения суда было заявлено ее доверителем еще в сентябре. «22 марта в Московском городском суде в 14.00 будет рассмотрена апелляция Глеба Самойлова на решение Савеловского районного суда, которое было вынесено в сентябре 2016 года, и в котором было отказано в исковых требованиях Самойлову. Суть его требований заключается в том, что он пытается запретить своему брату Вадиму Самойлову исполнять песни, автором которых является он [Глеб]. Речь идет о довольно большом списке песен. Мы с этим решением не согласны. Когда оно было вынесено, мы говорили, что будем его обжаловать, и спустя полгода Московский городской суд рассмотрит нашу жалобу. В ходе заседания будет несколько скорректирована наша позиция, мы также представим те доказательства, которым ранее, как нам кажется, суд не уделил должное внимание. Поэтому мы надеемся, что решение Савеловского районного суда будет отменено», — рассказала Образцова.

Имущественных претензий у Глеба Самойлова к брату нет.