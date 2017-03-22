Музею Окуджавы в Переделкино вернут самостоятельный федеральный статус

Дому-музею российского барда Булата Окуджавы, который расположен в подмосковном Переделкине, будет возвращен статус самостоятельного федерального учреждения, сообщает ТАСС.

Статус музея был изменен в апреле 2016 года по распоряжению Минкультуры РФ после проведенной проверки его финансово-хозяйственной деятельности. В частности учет и хранение музейных предметов осуществлялись с нарушениями законодательства РФ в сфере музейного дела.

В марте текущего года, на торжественном приеме в честь дня рождения Наины Ельциной, вдова Окуджавы Ольга Арцимович обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в пересмотре данного решения.

В итоге министр культуры РФ Владимир Мединский «в результате долгой беседы» принял решение о возвращения музею в Переделкине статуса музея федерального подчинения, самостоятельного музея.

«Это процесс долгий и сложный, потому что наш музей уже перевели под начало другого музея и лишили статуса. Но все-таки это чудо», - призналась вдова Окуджавы.