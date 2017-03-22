I.F.K, 26 марта, «16 Тонн»
Уже второе десятилетие дерзкие песни I.F.K. затрагивают самые острые социальные темы и вдохновляют ценителей тяжелой музыки. Группа по праву носит титул отцов российской альтернативы и не случайно: сразу после первых концертов к ним пришла известность, а уже в нулевых они взрывают Лужники, принимают участие в самых известных фестивалях неформальной музыки и выступают на одной площадке с Red Hot Chili Peppers
2017-й год долгожители российской альтернативной сцены начнут, отыграв единственный перед выпуском нового альбома концерт в столице. Хочешь быть частью всего этого? I.F.K. дарят такую возможность! В программе: песни из готовящегося к выходу альбома, презентация сингла "Ветер", а так же лучшие хиты группы I.F.K. в обновленном составе в одной обойме! Даже твоя бабушка и младший брат уже купили билеты!