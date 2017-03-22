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I.F.K, 26 марта, «16 Тонн»

18:07 22.03.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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«Мы никогда не были «нашим ответом Западу», а были и остаемся интеллектуальным ресурсом для коллег и поклонников. IFK — это актуальный, развивающийся и обгоняющим время бренд, которым должна гордиться наша Родина» (PJ, I.F.K)

Уже второе десятилетие дерзкие песни I.F.K. затрагивают самые острые социальные темы и вдохновляют ценителей тяжелой музыки. Группа по праву носит титул отцов российской альтернативы и не случайно: сразу после первых концертов к ним пришла известность, а уже в нулевых они взрывают Лужники, принимают участие в самых известных фестивалях неформальной музыки и выступают на одной площадке с Red Hot Chili Peppers

2017-й год долгожители российско­й альтернативной сцен­ы начнут, отыграв единственный ­перед выпуском нового­ альбома концерт в ст­олице. Хочешь быть ча­стью всего этого? I.F­.K. дарят такую возмо­жность! В программе: песни из готовящегос­я к выходу альбома, п­резентация сингла "Ве­тер", а так же лучшие­ хиты группы I.F.K. в­ обновленном составе ­в одной обойме! Даже твоя бабушка и ­младший брат уже купили билеты!

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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