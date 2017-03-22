«Мумий Тролль», 29-30 марта, «Крокус Сити Холл»

Самая «морская» группа страны «Мумий Тролль» в честь двадцатилетия альбома «Морская» сыграет два сольных концерта в Крокус Сити Холле 29 и 30 марта

В 1996 именно с «Морской» все и началось – страна узнала и полюбила «Мумий Тролль». Этот диск стал одним из самых продаваемых российских альбомов, тираж его превысил несколько миллионов копий, что явилось беспрецедентным случаем в истории независимого русского рока.

Альбом «Морская» оказал большое влияние на дальнейшее развитие российской музыки. Песни «Морской», а также клипы на них, удостоились множества наград самой различной значимости. С клипа на песню «Владивосток 2000» в нашей стране началось вещание телеканала МТV-Россия.

Прошло двадцать лет, но альбом «Морская» и сейчас звучит очень актуально. За это время выросло новое поколение слушателей, а у музыкантов всегда есть особое видение своего творчества, возможно, иное, отличное от ожидания слушателей и критиков. На концертах в Крокусе можно будет увидеть «Морскую» такой, какой ее не только слышит и играет, но и видит сам «Мумий Тролль».

Сегодня у «Мумий Тролль» уже более десяти студийных альбомов, более пятидесяти клипов и несколько поколений поклонников, которые с нетерпением ждут новых песен и с восторгом принимают на концертах любимые хиты. «Наше музыкальное путешествие еще только начинается, и кто знает, куда оно нас с вами приведет», – говорит Илья Лагутенко.

Начало в 20.00. Продолжительность: 2 часа