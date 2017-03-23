Алексей Рыбников получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Сегодня, 23 марта, в Москве были вручены государственные и ведомственные награды деятелям культуры, сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в Императорском зале Государственного академического Большого театра России. Награды вручил министру культуры РФ Владимир Мединский.

Среди награжденных оказался композитор Алексей Рыбников, который был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Награды также получили вокалист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев, профессор кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. Чайковского Михаил Воскресенский.