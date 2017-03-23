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Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году

08:58 23.03.2017
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Первый канал заявил, что певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2018» в том случае, если украинские власти не изменят свое решение, сообщает ТАСС.

В пресс-службе телеканала заявили, что Самойлова будет участвовать в конкурсе «Евровидение 2018» вне зависимости от места его проведения. С этим решением согласилась телерадиовещательная компания ВГТРК, которая будет курировать «Евровидение» в 2018 году.

Российский МИД заявил, что ждет официального заявления европейской стороны, в том числе кураторов Украины, по поводу принятого СБУ решения о запрете Юлии Самойловой въезда в страну сроком на 3 года. Ранее Европейский вещательный союз выпустил заявление, в котором говорится, что они уважают законы страны-хозяйки конкурса, но вместе с тем «глубоко разочарованы» их действиями. Европейская сторона добавила, что они продолжают диалог с украинскими партнерами и надеются на положительное разрешение возникшего конфликта.

В свою очередь украинские организаторы конкурса «Евровидение 2017» заявили, что выполнят решение СБУ о запрете на въезд в страну российской представительнице. «Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), как вещатель-организатор песенного конкурса "Евровидение-2017", выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой», - приводит РИА Новости слова представителей украинской телерадиокомпании.

Конкурс «Евровидение 2018» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 11:59
Слава**

А в чём проблема? если не пустят,значит пусть тридцать лимонов возвращают.
23.03.2017, 11:39
AAM

А как-же бабло? Ведь сколько на рекламе можно заработать?
23.03.2017, 11:32
полухохол

Пока в Кремле не примут решения :О ПОЛНОЙ ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, НА ДЕЛЕ,А НЕ НА СЛОВАХ, БУДУТ ПРОДОЛЖАТСЯ ПРОВОКАЦИИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ!На сегодняшний день "словесный понос"на эту тему и обычное "утирание соплей со слюнями"!Это касается не только куевской хунты (про евробалаган не говорю т.к это "тухлятина" даже разговора не заслуживающая),но и всех "друзей и партнеров"!
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