Игорь Крутой открывает филиал своей музыкальной академии в Сочи

Композитор Игорь Крутой откроет в Сочи филиал своей Московской академии популярной музыки.

Как пишет Starhit, в здании галереи «Форт», где расположится учебное заведение, идут последние приготовления перед открытием. Также ведутся прослушивания тех, кто хочет учиться в академии Крутого.

Всего для начала планируется набрать около 200 человек. Стоимость обучения составляет 12 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит обучение вокалу, хореографии, актерскому мастерству, сольфеджио. Предусмотрена возможность обучаться индивидуально или в группах.

Время от времени в академии будут проводить свои мастер-классы такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Нюша, Ани Лорак. «Я тоже планирую приезжать, общаться с учениками, следить за их судьбой и поощрять наиболее талантливых. Дети будут приглашены в Москву, участвовать в концертах», - рассказал Игорь Крутой.

Композитор добавил, что в планах также открытие подобных школ в Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. А в Казани школа Крутого работает уже с февраля текущего года.