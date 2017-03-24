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Игорь Крутой открывает филиал своей музыкальной академии в Сочи

09:39 24.03.2017
Игорь Крутой. Фото с сайта igorkrutoy.com
Игорь Крутой. Фото с сайта igorkrutoy.com

Композитор Игорь Крутой откроет в Сочи филиал своей Московской академии популярной музыки.

Как пишет Starhit, в здании галереи «Форт», где расположится учебное заведение, идут последние приготовления перед открытием. Также ведутся прослушивания тех, кто хочет учиться в академии Крутого.

Всего для начала планируется набрать около 200 человек. Стоимость обучения составляет 12 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит обучение вокалу, хореографии, актерскому мастерству, сольфеджио. Предусмотрена возможность обучаться индивидуально или в группах.

Время от времени в академии будут проводить свои мастер-классы такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Нюша, Ани Лорак. «Я тоже планирую приезжать, общаться с учениками, следить за их судьбой и поощрять наиболее талантливых. Дети будут приглашены в Москву, участвовать в концертах», - рассказал Игорь Крутой.

Композитор добавил, что в планах также открытие подобных школ в Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. А в Казани школа Крутого работает уже с февраля текущего года. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 11:00
Таким образом

музыкальные и хореографические училища, созданные при Советской власти "типа" станут никому не нужны?
Зачем там "мудохаться" по 4-5 лет, сдавать экзамены, учить какую-то теорию музыки, музыкальную литературу, историю стилей, гармонию, когда тут забашлял по 12 тыров в месяц - и на тебе артист!
- У вас кто преподает актерское мастерство?
- Нюша... Учит, как на сцену в трусах выходить.
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