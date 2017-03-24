Басков обучил студентов технике вокала по методу Монсеррат Кабалье

Певец Николай Басков провел специальный мастер-класс, на котором продемонстрировал специфические методики обучения пению, пишет Starhit.

Издание отмечает, что Басков уже пять лет является преподавателем вокала в Московском педагогическом государственном университете. На своем прошедшем мастер-классе знаменитый исполнитель рассказал, что в свое время на протяжении 8 лет обучался пению у легендарной оперной певицы Монсеррат Кабалье.

«Со стороны для непросвещенного человека это выглядело специфически. Я лежал на полу на спине, а на живот, там где диафрагма, она клала мне блин от штанги – весом килограммов 10», - поделился Басков.

По его словам, любому профессиональному певцу в первую очередь необходимы хорошие знания анатомии. «Вокалист очень хорошо должен знать свое тело, куда можно нажать, куда нельзя, а правильно дышать – это целое искусство», - добавил он.

Певец отметил, что ему достаются очень целеустремленные студенты, которые с упорством и терпением стараются достигнуть намеченных целей.

