]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Басков обучил студентов технике вокала по методу Монсеррат Кабалье

16:17 24.03.2017
Николай Басков © KM.RU, Игорь Варнавский
Николай Басков © KM.RU, Игорь Варнавский

Певец Николай Басков провел специальный мастер-класс, на котором продемонстрировал специфические методики обучения пению, пишет Starhit.

Издание отмечает, что Басков уже пять лет является преподавателем вокала в Московском педагогическом государственном университете. На своем прошедшем мастер-классе знаменитый исполнитель рассказал, что в свое время на протяжении 8 лет обучался пению у легендарной оперной певицы Монсеррат Кабалье.

«Со стороны для непросвещенного человека это выглядело специфически. Я лежал на полу на спине, а на живот, там где диафрагма, она клала мне блин от штанги – весом килограммов 10», - поделился Басков.

По его словам, любому профессиональному певцу в первую очередь необходимы хорошие знания анатомии. «Вокалист очень хорошо должен знать свое тело, куда можно нажать, куда нельзя, а правильно дышать – это целое искусство», - добавил он.

Певец отметил, что ему достаются очень целеустремленные студенты, которые с упорством и терпением стараются достигнуть намеченных целей.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.03.2017, 18:29
....споди! - Мастер нашелся

Самому ещё учиться да учиться вокалу...
24.03.2017, 18:18
Ишшо

один "перподователь".
Из Большого таетра вытурили, теперь в парчовом пинжаке в Субботнем вечере отирается.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.