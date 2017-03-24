Hermes'Brothers «В женщинах что-то есть»

Исполнитель: Hermes'Brothers, Название: «В женщинах что-то есть», Стиль: индитроника Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Исполнять песни на стихи мировых поэтов – неоднозначный ход и ответственное дело. Если это делают барды средней руки, мы вправе брезгливо поморщиться – мол, доколе? Если к наследию классиков обращаются рок-музыканты с именем, то к этому можно отнестись уважительно, но после начинаешь ждать нового авторского материала от мэтров с особым нетерпением. Всевозможные же авангардные проекты были и остаются уделом узкого круга ценителей.

Hermes'Brothers – нечто иное. Кипучий энтузиазм создателя этой группы Гермеса Зайготта позволяет относиться к любому всплеску его творческой активности с неподдельным интересом. Зайготт выставлял свои картины на авторитетных выставках, выступал с Жанной Агузаровой, приложил руку к созданию клуба «Газгольдер», снимался в фильме «Generation P». К тому же под все эти «движухи» сам Гермес подводит серьезный метафизический базис: человеку, увлекающемуся различными духовными практиками негоже пестовать свое эго, поэтому частая смена деятельности позволяет не возгордиться и не «забронзоветь».

Среди его многочисленных проектов обращает на себя внимание одна инсталляция: Зайготт берет иконные доски, уже не поддающиеся полноценной реставрации, и деликатно переосмысляет изображение, делая акцент на какой-то одной эмоции – скорби, радости, смирения, надежды и проч. Главное условие – не искажать оригинал и не перебивать доминирующее настроение какими-то иными вкраплениями.

Абсолютно по тому же принципу выстроены и песни из альбома «В женщинах что-то есть». Текст какого-нибудь классика Зайготт зачитывает достаточно невозмутимым голосом, избегая излишней театрализации, но при этом пропуская его через себя и делая акценты на каких-то неприметных нюансах, которые могли бы ускользнуть от читателей различных хрестоматий. Взять «Любовную песню Иванова» Иосифа Бродского. Экстатичные рокеры, типа Гарика Сукачева, наверняка бы сработали здесь на разрыв аорты… и тем самым обеднили бы оригинал. А Зайготт же отталкивается от строчек «И горло хочет громко крикнуть: Суки! Но почему-то говорит: Прости». В итоге его Иванов и сам испытывает недоумение от того стоицизма, с которым переживает выпавшее на его долю испытание.

Высококлассные музыканты Hermes'Brothers (Петр Тихонов, Сергей Шкарупа и др.) также предпочитают не тешить свои амбиции, а добросовестно использовать ровно те краски, которые наилучшим образом срабатывают при выбранном освещении. Поэтому исключительно в тему оказывается и эйсид-джаз в лермонтовском «Пророке», и даб в пушкинском «Гении чистой красоты», и латино в байроновском «О! Дева…» В результате альбом, задуманный как посвящение женщинам, выглядит этаким гимном сильным харизматичным мужчинам, которые сохраняют юмор и самообладание даже в казалось бы самых безнадежных ситуациях.

