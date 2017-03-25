Паперный ТАМ, 25 марта, «Китайский Лётчик Джао Да»

25 марта в клубе «Китайский Лётчик Джао Да» пройдёт концерт группы Паперный ТАМ

В конце прошлого года у группы после 8-летнего перерыва вышел альбом "Никуда", который вызвал у слушателей удивление. Дело в том, что в составе группы Алексея Паперного в разное время были и виолончель, и саксофон, и баян, и перкуссия. В зависимости от состава музыка коллектива менялась от андеграунда к world music, но неожиданно группа Паперный ТАМ превратилась в трио (гитара, бас, барабаны) с довольно жестким звучанием. Удивительно, но это амплуа и электрическая гитара Паперному очень идут.

Начало в 21.30.

