Украина выдвинула условие участия России в «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал условия, при которых Киев разрешит приехать на "Евровидение" исполнителю из России. Он предложил российской стороне выбрать артиста, у которого не проблем с украинским законодательством, сообщает "Интерфакс".

"Мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения", в том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - сказал Кириленко в эфире "Украинского радио".

Решение отправить Самойлову на "Евровидение" Кириленко назвал провокацией и высказал надежду, что Москва прислушается к рекомендациям Киева и выберет другого артиста для участия в конкурсе.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.