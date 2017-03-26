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Украина выдвинула условие участия России в «Евровидении»

11:24 26.03.2017
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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал условия, при которых Киев разрешит приехать на "Евровидение" исполнителю из России. Он предложил российской стороне выбрать артиста, у которого не проблем с украинским законодательством, сообщает "Интерфакс".

"Мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения", в том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - сказал Кириленко в эфире "Украинского радио". 

Решение отправить Самойлову на "Евровидение" Кириленко назвал провокацией и высказал надежду, что Москва прислушается к рекомендациям Киева и выберет другого артиста для участия в конкурсе.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.

Темы: Украина, Евровидение
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Комментарии читателей
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26.03.2017, 18:42
Гость: Вальтон

Россия не должна въезжать в Киев в инвалидном кресле, или на костылях.На жалость давить бесполезно, да ещё и "помоями" обольют с ног до головы.На танке это было бы сделать гораздо убедительнее, можно даже и не петь.
26.03.2017, 18:40
Гость: какол в США

Моя вина, очепятка вышла, следует читать "Трибунала"
26.03.2017, 18:36
Гость: А сущность твоя, Шэндлэровичь,

такова, что вопросы твои проистекают из неё, сущности твоей, для которой, сущности твоей, Солнце восходит на Западе, а Шенген - предел мечтаний и мерило всего-всего на свете. Ущербный ты в своём непонимании величия и международной правоты России.
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