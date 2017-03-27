«Евровидение» – музыкальный «договорняк» со скандальным душком

Запрет СБУ на въезд на Украину Юлии Самойловой и страусиная позиция организаторов конкурса укладываются во вполне понятную схему

Когда-то конкурс «Евровидение» был действительно серьезным мероприятием, на котором открывались таланты, зажигались звезды и была исключительно музыка, а не нынешняя скандальная составляющая.

Достаточно вспомнить великолепную группу ABBA и сравнить шведский квартет с победителями последних лет. Например, с финскими фриками Lordi, бородатым нечто Кончитой Вурст и, наконец, с Джамалой. Вернее, даже не её саму, а всё, что было с ней связано и что в конечном счете отразилось на Юлии Самойловой.

Начать стоит с того, что сама по себе композиция Джамалы однозначно заслуживает самых высоких оценок. Возможно, это была действительно лучшая композиция на прошлогоднем «Евровидении». Но…

Не совсем понятно, почему организаторы конкурса допустили такую политизированную композицию в финал, хотя именно они всегда утверждали, что конкурс – чисто музыкальный, дистанцирующийся от политики и прочих социальных проблем.

Также очень странным был финальный подсчет баллов, где композиция Джамалы вроде как и не набрала абсолютный максимум, но на это организаторы почему-то закрыли глаза.

И уж совсем непонятно, почему СБУ, а не организаторы конкурса решают, кто в нем может принимать участие, а кто нет. С каких это пор спецслужбы стали утверждать список участников? Украина вроде позиционирует себя как свободную и европейскую страну, но при этом девушка на инвалидной коляске объявляется угрозой национальной безопасности.

Более того, Юлию Самойлову обвинили ещё и в том, что она является неким хитрым «ходом» кремлевских политтехнологов, за которым прослеживаются вполне определенные цели! Хотелось бы знать – какие?

Все это очень похоже на то, что для организаторов конкурса подобные дрязги - как бальзам на душу. Нет для них ничего милее и слаще скандала. И именно этим, похоже, они и руководствуются, выбирая победителей.

Они же знали, что финские фрики Lordi с музыкальной точки зрения убоги до невозможности? Конечно, знали. Но Lordi победили. А вот когда другая финская тяжмет-группа – Thunderstone - решила поучаствовать в конкурсе, их «приземлили» сходу, ещё на взлете. Хотя Thunderstone, в отличие от убогих Lordi – великолепные музыканты и одна из лучших групп в жанре пауэр-металл. Но у них не было ни малейшего налета скандальности, физиономии свои они не расписывали под зомби, вот почему и пролетели со свистом ещё на отборочном этапе.

Ещё один пример – итальянский вокалист Алессандро Конти, участник сольного проекта мультиинструменталиста Луки Турилли. Конти так же хотел принять участие в конкурсе, тем более, что талантом его господь не обделил, но потом передумал. Видимо, осознав, что отличного голоса для победы мало. Чтобы победить, желательно быть либо фриком, либо отметиться каким-нибудь скандалом. Как Кончита Вурст, например.

Победа этого персонажа была предопределена заранее, но зададимся вопросом – а как хорош(а) Кончита Вурст как музыкант? Насколько талантлив(а)? Ответ очевиден. По большому счету, таким, как Кончита Вурст, не стоит выступать даже в переходах метро. Так как на фоне действительно талантливых музыкантов, что там нередко играют и поют, Вурст будет выглядеть крайне убого.

Но организаторов «Евровидения» это совершенно не смутило. Им был нужен ярко выраженный, максимально анекдотичный фрик в роли победителя и, разумеется, последующий скандал. И они это получили.

Догадывались они, что и победа Джамалы, да ещё на фоне непростых российско-украинских отношений, как минимум будет иметь последствия? Однозначно. Но это им и было надо. Вот почему организаторы отказались пересматривать итоги конкурса, где победа досталась не Джамале, а такой «европейской» стране, как Австралия.

Но от тихой Австралии какой может быть прок? В то время как конкурс на Украине наверняка начнется со скандала. Что в конце концов и получилось после отказа СБУ впускать в страну Юлию Самойлову.

Организаторы Евровидения, конечно же, высказались против такой дискриминации, но сами наверняка довольно потирают руки. Конкурс ещё не начался, но внимание уже привлек, так что Джамала победила не зря. Хороший скандал нынче на вес золота. А может и больше.

Всё это напоминает типичный «договорняк». Когда есть некое подобие соревнования, но всё уже решено, деньги занесены кому надо и результат заранее оговорен.

Наверное, в те годы, когда побеждала ABBA и Селин Дион, всё было совсем не так, но что касается Евровидения-2017, то ничего, кроме массы вопросов, этот конкурс теперь не вызывает. Причем самый главный из них – а надо ли России в нём участвовать? Если даже его организаторы самоустраняются, разрешая за себя принимать решения спецслужбам?

Кстати, а что сказала бы «просвещенная Европа», если бы «Евровидение» проходило в Москве и ФСБ решало бы, кому выступать, а кому нет? Вопли, визги и крики об «ущемлении свобод» раздавались бы потом годами. А вот запрет СБУ в отношении Юлии Самойловой Европу совершенно не волнует.

Кстати, а как отнеслось бы жюри конкурса к тому, что, допустим представитель Беларуси спел бы песню под названием «Хатынь»? Наверняка его к участию в конкурсе и близко не подпустили бы. Но Украине и Джамале можно всё. Одна выступает с политизированной песней, а Украина, вернее, её спецслужбы, решают, кому можно въезжать в страну, а кому нет. Словно позабыв, что конкурс вообще-то общеевропейский, а не сугубо украинский.

В данной ситуации России нужно проявлять твердость и «Евровидение» попросту бойкотировать. Когда унижают и глумятся над российским участником, переходя все мыслимые границы, то участие в подобных конкурсах – это унижение страны и всех российских зрителей.

И какой смысл участвовать в музыкальном конкурсе, в котором часто победа достается не за талант и профессионализм, а за сексуальную ориентацию, скрытую и явную русофобию или качество грима. Зачем России позориться, участвуя в этом представлении, да ещё и как правило с заранее предсказуемым финалом?

Да и после всего того, что было сделано в отношении Юлии Самойловой, надо вспомнить про самоуважение и надолго забыть про «Евровидение». Если участников допускает не жюри, а спецслужба, да ещё и замешанная в преступлениях против собственного же народа, то такой концерт в европейско-демократическом концлагере нам не нужен.

К тому же выступать в постмайданном Киеве попросту опасно. Кто даст гарантии безопасности российскому участнику? Киевская декоративная полиция? Анекдотичный мэр Кличко? Министр МВД Аваков с его лучшим другом-физкультурником Геращенко? Судя по всему – никто. Вот и незачем туда стремиться, как говорится, береженого Бог бережет.

А что касается «Евровидения», то этот конкурс и раньше-то отличался своим, прямо скажем, не самым высоким уровнем, а за последние годы он и вовсе стал напоминать низкосортное шоу для разнообразных фриков и бездарей. К которому теперь добавились и политические скандалы, что вообще уже ни в какие ворота не лезет.