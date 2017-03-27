Валерий Халилов посмертно награжден премией Минобороны РФ

Дирижер Валерий Халилов посмертно удостоен премии Министерства обороны РФ в области культуры, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония вручения премий Минобороны РФ состоялась в Москве. «Вооруженные силы и культура всегда неразлучны и неразделимы», - заявил первый заместитель обороны Руслан Цаликов.

Всего на соискание премии было подано более 70 заявок. Премия вручается в 9 номинациях: «Литературное искусство», «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Изобразительное искусство», «Произведение аудиовизуальных искусств», «Мультимедийные проекты», «Культурно-просветительские проекты», «За вклад в разситие культуры», «За активную культурно-шефскую работу».

Халилов был удостоен премии в категории «Музыкальное искусство». Лауреатами премии стали также дирижер Валерий Гергиев, писатель Даниил Гранин, актриса Людмила Чурсина, композитор Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов, певец Денис Майданов, режиссер Федор Бондарчук.

Премия Минобороны РФ в области культуры и искусства присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах.