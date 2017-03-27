Анатолия Крупнова во время войны в Абхазии заставляли петь «Стюардессу по имени Жанна»

В день рождения Анатолия Крупнова 24 марта в Москве состоялась экскурсия по памятным местам, связанным с жизнью создателя «Черного Обелиска»

Постер акции. Предоставлен организаторами

Акцию «МОСКВА – Анатолия, МУЗЫКА – Крупного» затеяли директор музыканта Александр Юрасов и компания Navagator Records, которая сейчас занимается переизданием всего крупновского наследия на виниловых пластинках. В экскурсии приняли участие члены семьи Крупнова, кго друзья, близкие, а также журналисты и блогеры. Среди гостей были Стас Намин, Валерий «Еж» Лысенко («Мистер Твистер»), Дмитрий Варшавчик и Елена Филиппова из «Неприкасаемых», Сергей Воронов и многие другие.

Первым пунктом экскурсии стали Солянские склады на Китай-Городе, где долгое время жил Анатолий Крупнов. Непосредственно под этими древними сводами XVI века снимался первый клип «Черного Обелиска». По сюжету, около двухсот байкеров с Крупновым во главе на всех парах выезжали из готического подземелья и отправлялись на концерт «ЧО».

Сосед Крупнова Герман Виноградов устроил перфоманс в Соляном подвале

О том, как это было, поведал непосредственный участник тех событий — промоутер Эдуард Ратников, чье лицо часто мелькает в клипе. В то время Крупнов не умел водить мотоцикл и учился непосредственно в процессе съемок. В результате он почти сразу врезался в столб и разбил фару у своего «железного коня». Советская милиция была, мягко говоря не в восторге от несанкционированного сборища пары сотен воинственного вида парней в кожанках. Стражи порядка попытались заблокировать байкерам выезд из Солянских подвалов. И тогда мотоциклистам пришлось разлить поджечь бочку горючего, чтобы вырваться их сырого каменного мешка.

Гораздо более миролюбивыми оказались милиционеры в 90-е, когда уже после смерти Крупнова снимался клип на его «Дорожную». Это было в квартире дома на Покровке, мимо которого проезжал брендированный автобус с участниками экскурсии по крупновским местам. Алкоголь на съемках клипа лился рекой, причем он считался своего рода реквизитом для раскрепощения участников процесса. В какой-то момент Гарик Сукачев переусердствовал со спиртным и всех поставил на уши, ища свою любимую курительную трубку. Попытки окружающих его угомонить так и не увенчались успехом. Сукачев сел за руль — и на Ленинградке всю честную компанию «приняла» милиция. Все могло бы закончиться достаточно плачевно... если бы не непосредственность окончательно разомлевшего Гарика, который в самый критический момент обнаружил заветную трубку в собственном кармане. Радости рокера не было предела, и растроганные такой реакцией милиционеры сопроводили всю тусовку до сукачевского дома, где веселье продолжилось. Опечаленной жене Ольге Сукачев с восторгом сказал: «Представляешь, они с нас даже денег не вязли!»

Стас Намин, Валерий "Еж" Лысенко и др.

Не столь радужным оказалось путешествие Крупнова в 1992 году в Абхазию, в котором его сопровождал первый директор «Черного Обелиска» Алексей Иванцов. Спустя пять дней после приезда в Абхазию началась война. Иванцова и Крупнова взяли в оборот на пляже вооруженные люди и, сбив замок с двери в спешке оставленного владельцами кафе, велели петь им хит сезона «Стюардесса по имени Жанна». В ответ Крупнов несмело предложил: «А давайте мы будем играть, а вы петь?» Через пару часов свидетелями странного импровизированного концерта стали жены «пленников», уже сбившиеся с ног в их поисках.

Байки друзей Крупнова можно было слушать бесконечно, но тем временем автобус остановился у дома на Проспекте Мира 180, где родился и большую часть жизни прожил лидер «Черного Обелиска». Здесь участников акции встретили друзья детства Толика Наталья Пугачева и Константин Калачев, а также сын музыканта Владимир. Они вспомнили о том, как каждый год собирались на дни рождения Крупнова у него дома и посвящали ему заранее разученные музыкальные пьесы. Здесь же расположилась библиотека имени Павла Неруды, где до сих пор сохнанился формуляр мамы Анатолия, которая брала для него книги Шарля Бодлера, Зинаиды Гиппиус, Венедикта Ерофеева и Александра Меня.

Наталья Пугачева, Владимир Крупнов и Александр Юрасов

Буквально через дорогу от библиотеки обнаружилась Пельменная, где для гостей развернули военно-полевую кухню с винегретом, дымящимися пельменями и варениками, чаем, водкой и виски из граненых стаканов. В столь аутентичном антураже прозвучала крупновская «Пельменная», которую исполнил Сергей Воронов, присовокупив к ней несколько подходящих моменту песен своего нового проекта «Бомж-трио». Тут же состоялась и пресс-конференция, посвященная готовящемуся собранию песен Анатолия.

Завершилась экскурсия на арбатской студии «Турне», в которой гости одними из первыми услышали фрагменты песен для готовящегося трибьюта Крупнова в интерпретации Константина Кинчева, Алексея Романова, Евгения Маргулиса, Дианы Арбениной и Zdob si Zdub.

Фотографии Владимира Кальяна любезно предоставлены автором