Николай Носков экстренно госпитализирован с инсультом

Известный российский певец Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта. Ему поставлен диагноз инсульт.

Отмечается, что в результате проведенного обследования у артиста был обнаружен тромб в шейном отделе. Медикам удалось стабилизировать его состояние и в настоящее время его готовят к операции.

Носков находится в клиническом госпитале «Лапино». Как пишет агентство, на апрель у Носкова запланировано несколько выступлений. О том, будут ли они перенесены или отменены полностью, пока не сообщается.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького». Записал несколько сольных альбомов.