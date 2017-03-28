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Николай Носков экстренно госпитализирован с инсультом

13:55 28.03.2017

Известный российский певец Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта. Ему поставлен диагноз инсульт.

Отмечается, что в результате проведенного обследования у артиста был обнаружен тромб в шейном отделе. Медикам удалось стабилизировать его состояние и в настоящее время его готовят к операции.

Носков находится в клиническом госпитале «Лапино». Как пишет агентство, на апрель у Носкова запланировано несколько выступлений. О том, будут ли они перенесены или отменены полностью, пока не сообщается.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького». Записал несколько сольных альбомов.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 16:47
Гость: Татьяна Алексеевна

Тромб в шейном отделе.Инсульт.Какие ему теперь концерты? Одна реабилитация займет не один месяц..
Желаю скорейшего выздоровления.
28.03.2017, 16:42
Гость: xmyr

Николай выздоравливай, без тебя редкого корня женьшеня , в российское тоскливое музыкальное болото из кислой клюквы , проберется большой пушистый песец.
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