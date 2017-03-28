Нобелевский комитет лишит Боба Дилана денежной компенсации

Американский певец и сонграйтер Боб Дилан не получит премию, которая выплачивается Нобелевским лауреатам, в случае, если откажется читать традиционную лекцию, сообщает ТАСС.

Традиционно все лауреаты Нобелевской премии читают лекции. Обычно они проходят до или во время торжественной церемонии вручения премий.

Однако Боб Дилан оказался одним из самых непредсказуемых лауреатов. В начале он длительное время не реагировал на присуждение ему премии, игнорируя любые запросы, включая запросы со стороны Шведской академии. Затем он проигнорировал церемонию вручения наград.

Лекция должна быть прочитана до 10 июня этого года. Однако сам музыкант и его представители до сих пор не связались со Шведской академией по этому вопросу. При этом 1 и 2 апреля у Дилана запланированы концерты в Стокгольме.

В случае, если Дилан не прочтет Нобелевскую лекцию, то ему не будет выплачена премия в размере 8 миллионов шведских крон, которая является денежной составляющей премии.