]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Нобелевский комитет лишит Боба Дилана денежной компенсации

15:41 28.03.2017
Боб Дилан/Facebook.com
Боб Дилан/Facebook.com

Американский певец и сонграйтер Боб Дилан не получит премию, которая выплачивается Нобелевским лауреатам, в случае, если откажется читать традиционную лекцию, сообщает ТАСС.

Традиционно все лауреаты Нобелевской премии читают лекции. Обычно они проходят до или во время торжественной церемонии вручения премий.

Однако Боб Дилан оказался одним из самых непредсказуемых лауреатов. В начале он длительное время не реагировал на присуждение ему премии, игнорируя любые запросы, включая запросы со стороны Шведской академии. Затем он проигнорировал церемонию вручения наград.

Лекция должна быть прочитана до 10 июня этого года. Однако сам музыкант и его представители до сих пор не связались со Шведской академией по этому вопросу. При этом 1 и 2 апреля у Дилана запланированы концерты в Стокгольме.

В случае, если Дилан не прочтет Нобелевскую лекцию, то ему не будет выплачена премия в размере 8 миллионов шведских крон, которая является денежной составляющей премии.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Нобелевская премия и ее лауреаты
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.03.2017, 19:39
Гость: Певец

понимает насколько этот комитет деградировал, поэтому шум вокруг присуждения намного дороже чем сама премия, которая в принципе ничего не значит сегодня, потому как потеряла свой авторитет.
28.03.2017, 18:42
Гость: gvozd

сонграйтер Боб Дилан
--
кто то знает, что за новое слово в русском языке?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.