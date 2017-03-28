Выиграй билеты на концерт Томми Эммануэля!

В 2017 году, после двухлетнего перерыва, великий гитарист Томми Эммануэль возвращается в Россию, где этой встречи уже давно ждут поклонники таланта этого великого гитариста

4 апреля в «Крокус Сити Холле» состоится его сольный концерт.

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. В каком возрасте Томми впервые взял в руки гитару?

а). 4 года

б). 6 лет

в). 16 лет

2. Кумиром Томми среди гитаристов является:

а). Чак Берри

б). Чет Аткинс

в). Джимми Пейдж

3. Свою любимую гитару Томми называет:

а). Мышь

б). Крошка

в). Подруга

​Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 31 марта.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.