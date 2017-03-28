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Выиграй билеты на концерт Томми Эммануэля!

15:17 28.03.2017
Томми Эммануэль. Фото предоставлено организаторами концерта
Томми Эммануэль. Фото предоставлено организаторами концерта

В 2017 году, после двухлетнего перерыва, великий гитарист Томми Эммануэль возвращается в Россию, где этой встречи уже давно ждут поклонники таланта этого великого гитариста

4 апреля в «Крокус Сити Холле» состоится его сольный концерт.

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. В каком возрасте Томми впервые взял в руки гитару?
а). 4 года
б). 6 лет
в). 16 лет

2. Кумиром Томми среди гитаристов является:
а). Чак Берри
б). Чет Аткинс
в). Джимми Пейдж

3. Свою любимую гитару Томми называет:
а). Мышь
б). Крошка
в). Подруга

​Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 31 марта.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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