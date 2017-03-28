Игорь Растеряев, 31 марта, RED

31 марта в московском клубе RED состоится большой весенний концерт Игоря Растеряева!

Игорь Растеряев стал одним из немногих современных поэтов и исполнителей, которым удаётся гармонично сочетать серьёзные, высокие темы с оригинальной, но в то же время, доступной каждому, формой изложения. В песнях Игоря – вопросы житейских сложностей стоят рядом с сюжетами из российской истории, военно-патриотические темы уживаются с залихватскими «плясовыми», здесь нашлось место и размышлениям о насущном, о мечтах и даже о смерти.

Широкая русская душа человека наблюдательного и талантливого может творить чудеса, ложась на незамысловатые, казалось бы, мелодии и вплетаясь в цепляющие тексты. Заставляет не только подпеть, но и задуматься; а задумавшись, - хлопнуть да притопнуть, потому что оптимизм вопреки всему – вечная и неизменная основа творчества Игоря Растеряева.

На большом весеннем концерте, который состоится 31 марта в столичном клубе RED на Красном Октябре, слушателей ждут самые яркие и любимые хиты со всех альбомов Игоря Растеряева, а также кое-какие музыкальные сюрпризы!

Специальными гостями выступления станут дядя Вова Слышкин из одноимённого клипа и Елена Гвритишвили, принимавшая участие в записи композиций «Звонарь» и «Курган».

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