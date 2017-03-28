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«Северный Флот», 1 апреля, Stadium Live

15:27 28.03.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Группа «Северный Флот» представит свой первый фильм-концерт 1 апреля в московском клубе Stadium

Название программы «Сыграем всё!» выбрано не случайно – в этот вечер московские поклонники петербургских рок-викингов услышат все самые громкие и запоминающиеся хиты группы с альбомов «Всё Внутри» (2014) и «Мизантропия» (2016).

Уникальный видеоряд, который станет главным визуальным элементом предстоящего концерта, в тандеме с живым исполнением песен обещает по-настоящему поразить поклонников «Северного Флота», благодаря которым и был реализован краудфандинговый проект «Первый LIVE альбом и фильм».

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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