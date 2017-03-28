«Северный Флот», 1 апреля, Stadium Live

Группа «Северный Флот» представит свой первый фильм-концерт 1 апреля в московском клубе Stadium

Название программы «Сыграем всё!» выбрано не случайно – в этот вечер московские поклонники петербургских рок-викингов услышат все самые громкие и запоминающиеся хиты группы с альбомов «Всё Внутри» (2014) и «Мизантропия» (2016).

Уникальный видеоряд, который станет главным визуальным элементом предстоящего концерта, в тандеме с живым исполнением песен обещает по-настоящему поразить поклонников «Северного Флота», благодаря которым и был реализован краудфандинговый проект «Первый LIVE альбом и фильм».