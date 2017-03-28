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Ансамбль имени Александрова выступит в Турции в обновленном составе

16:18 28.03.2017
Ансамбль имени Александрова/redarmychorus.ru
Ансамбль имени Александрова/redarmychorus.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова поедет на первые зарубежные гастроли после трагедии 25 декабря 2016 года.

На сайте Министерства культуры РФ сообщается, что уже в апреле Ансамбль имени Александрова выступит в Турции. В частности в Стамбуле состоятся 2 концерта. Один будет закрытым, только для официальных лиц. А вот второй смогут посетить любой желающий, приобретя, разумеется, билет.

На май у Ансамбля запланированы концерты в Чехии. Они пройдут в 10 городах в период с 10 по 22 мая.

Напомним, почти весь состав Ансамбля имени Александрова вместе с худруком коллектива дирижером Валерием Халиловым погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
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