Ансамбль имени Александрова выступит в Турции в обновленном составе

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова поедет на первые зарубежные гастроли после трагедии 25 декабря 2016 года.

На сайте Министерства культуры РФ сообщается, что уже в апреле Ансамбль имени Александрова выступит в Турции. В частности в Стамбуле состоятся 2 концерта. Один будет закрытым, только для официальных лиц. А вот второй смогут посетить любой желающий, приобретя, разумеется, билет.

На май у Ансамбля запланированы концерты в Чехии. Они пройдут в 10 городах в период с 10 по 22 мая.

Напомним, почти весь состав Ансамбля имени Александрова вместе с худруком коллектива дирижером Валерием Халиловым погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.