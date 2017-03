Rolling Stones «Blue and Lonesome»

Исполнитель: Rolling Stones, Название: «Blue and Lonesome», Стиль: блюз-рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

В творческом отношении «роллинги» никогда не отличались продуктивностью. Они себе могли позволить годами не играть концертов и делать между номерными альбомами десятилетние паузы. К этой проблеме в XXI веке добавилась вымученность свежих песен и выхолощенность саунда. Пластинку 2005 года «A Bigger Bang» критики разнесли в пух и прах. После этого можно было бы, либо демонстративно уйти, громко хлопнув дверью, либо угомониться уже окончательно и преспокойно почивать на лаврах.

«Роллинги» выбрали третий путь: припасть к истокам и напиться «живой воды» из родников, придававшим им сил и уверенности в самом начале пути. Конечно, это тот самый чикагский блюз, пластинки с которым Кит Ричардс и Мик Джаггер с трудом доставали у себя в Британии в 50-е годы. Теперь с информацией недостатка нет, но соблюсти аутентичность становится все труднее. Поэтому записать альбом, состоящий из блюзовых стандартов, Rolling Stones решили по старинке — практически живьем в студии за три декабрьских дня 2015 года.

Качество соответствующее: где-то недотянули с инструментовкой, где-то, напротив, переборщили с эмоциями. При этом общая неряшливость саунда действует умиротворяюще, а умеренные шумы на заднем плане дают тот самый «теплый ламповый эффект», за которым порою безрезультатно гоняются музыканты новой генерации. Немного упорядочивает этот любовно воссозданный хаос педантичная гитара Эрика Клэптона в «Everybody Knows About My Good Thing» и «I Can't Quit You Baby».

Нельзя сказать, что попавшие сюда песни Хаулина Вульфа, Литтла Уолтера, Мэджика Сэма, Вилли Диксона и Мемфиса Слима у всех на слуху. Данное обстоятельство также мешает однозначно отнести этот релиз к категории ретро, как трудно, например, представить не выпускавшего почти 20 лет новых альбомов Чижа на слете «инвалидов рок-н-ролла». Эти песни вдохновляли и будут вдохновлять находящихся в отличной творческой формы рок-музыкантов. Доказательство тому — наличие в трек-листе альбома забористой «I Gotta Go», которая явно вертелась в голове у Гарика Сукачева, когда он сочинял свою относительно недавнюю «Назад не повернуть».

Сторонись, молодняк — старички гуляют!