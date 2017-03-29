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Элтон Джон и Эндрю Ллойд Уэббер объединятся для работы над мультфильмом

13:33 29.03.2017

Британский певец Элтон Джон и композитор Эндрю Ллойд Уэббер объединятся для работы над новым анимационным фильмом, пишет Deadline.

Проект будет основан на мюзикле «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Режиссером проекта выступит Тим Райс, а продюсированием займется компания STX Entertainment.

Оригинальный музыкальный спектакль был создан Уэббером и Райсом в конце 1960-х годов. Этот мюзикл является второй совместной работой Уэббера и Райса В основу легла библейская притча об Иосифе и его завистливых братьях.

Отмечается, что для анимационной ленты будут написаны новые композиции. Сроки работ над проектом пока не сообщаются.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Музыка в мире, Мультфильм
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