Элтон Джон и Эндрю Ллойд Уэббер объединятся для работы над мультфильмом

Британский певец Элтон Джон и композитор Эндрю Ллойд Уэббер объединятся для работы над новым анимационным фильмом, пишет Deadline.

Проект будет основан на мюзикле «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Режиссером проекта выступит Тим Райс, а продюсированием займется компания STX Entertainment.

Оригинальный музыкальный спектакль был создан Уэббером и Райсом в конце 1960-х годов. Этот мюзикл является второй совместной работой Уэббера и Райса В основу легла библейская притча об Иосифе и его завистливых братьях.

Отмечается, что для анимационной ленты будут написаны новые композиции. Сроки работ над проектом пока не сообщаются.