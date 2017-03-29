Украину могут лишить права проведения «Евровидения»

Организаторы конкурса «Евровидение», Европейский вещательный союз, пригрозил лишить Украину права проведения конкурса в текущем году в случае, если не будет найдено решение по участию представительницы России Юлии Самойловой.

Такое заявление сделала генеральный директор ЕВС Ингрид Делтенре в интервью немецкому изданию Blick. Она отметила, что поведение украинской стороны неприемлемо.

Организаторы «Евровидения» на данный момент ведут переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. Из сложившейся ситуации они видят три выхода: Порошенко и Гройсман отменяют запрет на въезд для Самойловой, запрет вступает в силу после окончания конкурса, дистанционное участие. Напомним, ЕВС уже предлагал дистанционное участие, однако Первый канал отказался от этого, заявив, что организаторы конкурса в состоянии обеспечить участие всех конкурсантов, что прописано в правилах конкурса.

По словам Делтенре, если Украина не найдет «удовлетворительное решение» в данной ситуации, то ЕВС готов ввести соответствующие санкции.

Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.