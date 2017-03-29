Антон Павлов (F.P.G): «Если ты не врешь - ничего не сложно!»

Концерт группы F.P.G «Ведем себя как идиоты» состоится в клубе YotaSpace 1 апреля

Единственный в своём роде коллектив, многогранное творчество которого представляет собой музыку от неистового хардкора до экспериментального, волшебного панк-джаза. 1 апреля на сцене YOTASPACE F.P.G устроят огонь, любовь и ненависть. За несколько дней до концерта мы дистанционно пообщались с фронтменом группы Антоном «Пухом» Павловым.

F.P.G. Фото Евгения Конасова

KM.RU: Сразу после выхода альбома «Стихия» вы признавались в интервью, что следующая пластинка будет продолжать традиции диска «Punk Jazz». Подпадает ли под это определение «Сквозь ненависть»? Или камерная работа еще впереди?

- Впереди, конечно, впереди!

KM.RU: С каждым последующим альбомом вы все дальше отходите от панк-звучания. Некоторые поклонники даже ставят вам это в упрек. С чем связаны такие метаморфозы и можем ли мы ждать в обозримом будущем от вас работ в сугубо панковском ключе?

- Альбом «Стихия», может быть немного и отходит от «панк-звучания» - в сторону более металлическую, но «Сквозь ненависть», напротив, звучит громко, сыро, грязно, насыщенно и живо (как и альбом «Гонщики»), что можно назвать «эталоном» панка! Вы уверены, что компетентны в вопросах «панк-звучания»? Может быть дело в том, что я забыл вставить тривиальное Х.., П...да, Еб...ся?! Ну, если так хотите - я вставлю! Это несложно (смеется).

KM.RU: Чувствуется, что песни, типа «Свети» - это результат внутренней работы над собой. Как появляются подобные песни, тяжело ли писать о Боге, подбирая нужные слова, чтобы не впасть в излишнюю патетику и фальшь и адекватно донести свои сокровенные переживания до поклонников? Что тебе помогает в этом?

- Если ты не врешь - ничего не сложно!

F.P.G. Фото Евгения Конасова

KM.RU: В связи с серьезными изменениями, которые с вами происходят, не возникает ли ощущение, что из некоторых старых песен ты и музыканты выросли? Если да, то из каких? И что делаете таких случаях – не исполняете их вообще или меняете аранжировку и редактируете текст?

- Нет. Есть песни, которые мы просто не играем. Есть песни, которые немного совершенствуются, на наш взгляд, со временем и оттачиванием исполнения. Но это касается только музыкальной части. Из песни слов не выкинешь!

KM.RU: «Вальс» - достаточно нехарактерная песня даже для вас нынешних? Как она писалась? И как пришло решение исполнять ее во фраке?

- Весной. У меня есть фрак.

KM.RU: Сильно ли поменялось ваше самоощущение на сцене за последние лет пять? Со стороны вы вообще сейчас выглядите, как совершенно другая группа – и это в данном случае комплимент

- Нет. Спасибо.

KM.RU: Хорошо, что недавно вы вновь вернулись к песне «Думай». На мой взгляд, это одна из тех ваших старых вещей, где о Боге интуитивно высказаны очень правильные вещи. Что все-таки побудило вернуться вас к завершению работы над этим клипом?

- Гештальты надо закрывать! Ну, и звезды сошлись так, что все попало в наши руки. На самой интересной, финальной стадии доработки монтажа и эффектов.

KM.RU: К тому же у песни в очередной раз поменялась аранжировка, почему?

- Раскрою вам секрет: этот трек должен был войти в фильм. И по задумке режиссера, сцена эта начиналась с моего сольного, под гитару, исполнения начала песни, с последующим громким и решительным въездом в припев! Поэтому и появилась чистое акустическое звучание первого куплета. Нам эта аранжировка показалась интересной (ну, необычной для нас - точно) и мы решили снять отдельное видео... Дальнейшее развитие событий я описывал ранее, во многих интервью, связанных с презентацией клипа на песню «Думай». По каким-то причинам фильм (с достаточно скандальным сюжетом) так и не вышел в прокат. Но наш труд, надеюсь, не напрасен и порадует (или заставит задуматься) вас, дорогие зрители и слушатели! Pourquoi pas?! Жизнь - движение!

Антон Пух и Илья Черт. Фото Ирины Варлаковой

KM.RU: Недавно о тебе очень много глубоких и приятных слов сказал Илья Черт. Расскажи, пожалуйста, об истории вашей дружбы. Как ты воспринимаешь творчество группы «Пилот», что особенно выделяешь для тебя, почему?

- Вот в данный момент торчу в аэропорту Самары, вылетая в Нижний Новгород, на юбилей «Пилота» - спеть одну из любимых песен – «Нет вестей с небес»! Парни, скоро буду!!

KM.RU: Илья также рассказывал, что всячески убеждал пообщаться тебя с отцом Николаем Кокуриным? Удалось? Если да, то как впечатления от этого человека и что тебе дало общение с ним?

- Да, удалось, спасибо! Интересный, неоднозначный человек, объясняющий простые, но глубокие истины ясными словами.

Антон Пух и Михаил Рябов (MORDOR). Фото Натальи Ступниковой

KM.RU: Один из самых лучших дуэтов, который мне вообще довелось когда-либо слышать – это твое с Михаилом «Оркусом» Рябовым исполнение «Что с тобой» на пятилетии группы MORDOR. Как удалось достичь такого точного попадания в образы?

- Да я не метился никуда... я просто сумасшедший немного (смеется). А творчество «Мордора» - это всегда гротеск, слегла утрированная проекция окружающего нас безумия. С тонким, острым чувством юмора, заметного, кстати, не каждому!

KM.RU: И вообще очень интересно услышать твое развернутое мнение об этой группе, которая, как я понимаю, тебе тоже глубоко небезразлична…

- Ну, что сказать... С Аликом Исмагиловым (басистом MORDOR – прим. ред.) я имею честь быть знакомым очень давно. Он первый, кто снизошел с «музыкального олимпа» какого-то мощного рок-фестиваля к нам, простым, молодым и дерзким! Ну, вернее, если быть уж совсем точным - я путем коварства, хитрости и подкупа вломился таки в бэк-стэйдж этого феста в поисках гримерки «Ва-Банка», встретил там Алика и вручил ему наше творчество (смеется). Сергей Левитин (гитарист MORDOR – прим. ред.) – это светлейший человек!!! Других слов просто нет! А Миша - Огонь!

KM.RU: Видел у тебя ВКонтакте пост, посвященный песне «Алисы» «Дайте каплю огня». Как тебе вообще «Эксцесс»?

- Огоооонь!!! Ну а песня «Рок-н-ролл жесток» - на вылет, прям в грудную клетку!

Фотографии предоставлены пресс-службой группы и лейблом Navigator Records

