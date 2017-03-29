Боб Дилан встретится с представителями Шведской академии

Легендарный американский музыкант и поэт Боб Дилан получит Нобелевскую премию по литературе, которая была присуждена ему в 2016 году, в эти выходные, пишет BBC News.

По словам представителей Шведской академии, они встретятся с Диланом в Стокгольме, где у него запланировано два концерта. Также стало известно, что музыкант не будет лично читать традиционную Нобелевскую лекцию. Вместо этого он пришлет видеозапись.

Ранее сообщалось, что Дилан будет лишен денежного вознаграждения в размере 8 миллионов шведских крон, которое вручается вместе с Нобелевской премией, в случае, если не прочтет лекцию до 10 июня текущего года.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию в области литературы с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Музыкант не присутствовал на торжественной церемонии вручения.