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Боб Дилан встретится с представителями Шведской академии

15:53 29.03.2017
Боб Дилан/Facebook.com
Боб Дилан/Facebook.com
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Легендарный американский музыкант и поэт Боб Дилан получит Нобелевскую премию по литературе, которая была присуждена ему в 2016 году, в эти выходные, пишет BBC News.

По словам представителей Шведской академии, они встретятся с Диланом в Стокгольме, где у него запланировано два концерта. Также стало известно, что музыкант не будет лично читать традиционную Нобелевскую лекцию. Вместо этого он пришлет видеозапись.

Ранее сообщалось, что Дилан будет лишен денежного вознаграждения в размере 8 миллионов шведских крон, которое вручается вместе с Нобелевской премией, в случае, если не прочтет лекцию до 10 июня текущего года.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию в области литературы с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Музыкант не присутствовал на торжественной церемонии вручения.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Нобелевская премия и ее лауреаты, Персоны и события в мире музыки
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