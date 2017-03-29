Смысловые Галлюцинации «Трудных Времен Песни» (2CD)

Исполнитель: Смысловые Галлюцинации, Название: «Трудных Времен Песни», Стиль: рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Трудных Времен Песни» - уже само название прощального сборника намекает на сопротивление обстоятельствам, ведь при перестановке всего двух слов выражение произносилось бы намного глаже. «Трудные времена» вряд ли отсылают к каким-то непреодолимым противоречиям, из-за которых могла распасться великая группа «Смысловые Галлюцинации». Скорее, это об образе их жизни и способе их действия, направленном на постоянное преодоление себя и житейских проблем.

«Трудные времена», пожалуй, сопровождали «глюков» всегда — за исключением, может быть, 2003-го, воспетого в песне «Полюса». Тогда музыканты, не успев выпустить один альбом «Обратная сторона Земли», сразу же начали записывать следующий диск «Большие планы», параллельно готовя акустическую программу и задумываясь, потихоньку об экспериментах с симфоническим оркестром. Парадокс, но именно этот продуктивный период представлен на сборнике всего двумя песнями - «Апрель» и «Первый день осени».

Было бы логичнее, если бы последним релизом «глюков» стал альбом с оркестром. Но музыканты рассудили по своему, просто переписав любимые песни в новом звуке и именно в том виде, в котором они звучали на финальных концертах. Аранжировки практически не поменялись, но звучание стало объемнее и глубже да и некоторые акценты сместились.

К «Розовым очкам» пристегнута длинная дискотечная кода, знаменующая «переход на следующий уровень», который появился на живых выступлениях коллектива еще лет 15 назад. В «Охотниках» заретушированы бэк-вокальные партии Константина Лекомцева, что символизирует тотальное одиночество героя — мол, загнал он так себя сам, а не какие-то неведомые преследователи. В «Мысленном волке» стало заметно меньше нововолновых гитарных аллюзий на творчество «Наутилуса». Теперь здесь правят бал электронные эффекты и симфонические элементы, как бы очерчивая сосуществование в каждом человека хищника и жертвы.

Две песни - «Разум когда-нибудь победит» и «Вечность встанет с нами рядом» - все-таки звучат в сопровождении живого оркестра B-A-C-H. Именно в них «глюки» проговаривают фундаментальные вещи, которые сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, а поэтому без такой тяжелой артиллерии здесь, конечно, не обойтись. Кроме того, в «Вечности» записан и Хор Детской филармонии Екатеринбурга. Его легко ассоциировать в ангельскими силами, встречающими человека по завершении его земного пути.

Начав свою творческую биографию с альбома «Разлука Now» и закончив песней «Последнее признание», «Смысловые Галлюцинации» все эти годы фиксировали и соединяли всевозможные тектонические разломы. Они сумели переплавить свою агрессию в созидательный принцип, особенно если воспринимать «Последнее признание» как своеобразный ответ на их же давнее «Прощание со Свердловском». Вместо ощетиненного цинизма — светлая печаль, вместо «прожитого, выпитого и запаленного» города — манящие «Москвы далекой позывные». Это история про то, как подвальная панк-группа превратилось в мощную творческую единицу, способную писать песни уровня пахмутовской «Надежды». Кому-то это, возможно, не по нутру, но очевидный факт эволюции отрицать глупо...

Что будет дальше, мог бы подсказать второй диск этого релиза с сольными песнями Сергея Бобунца и неизданными каверами. Мог бы, но не стал, потому что относительно следующего проекта Бубы пока нет никакой определенности, и совершенно не факт, что именно эти вещи составят костяк его следующей программы. Иначе, надо полагать, он их бы попридержал если не до лучших, то очередных «трудных времен». Строить догадки — дело неблагодарное. Ясно одно: позитив треков «Напоминай», «Хочется жить» и «Я наконец-то всем доволен» (посвящение Александру Сычеву из группы «Каталог») весьма условный и очень схож с вымученной улыбкой сквозь слезы. Вряд ли случайно сюда затесался кавер на «Белое безмолвие» Владимира Высоцкого. В свое время эта же вещь ознаменовала переходный для Егора Летова период, вои время которого вышел альбом советских песен «Звездопад». И наверняка фраза «наградою нам за безмолвие обязательно будет звук» сейчас очень актуальна для Сергея Бобунца.