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Союз композиторов оказался на грани банкротства

14:37 30.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Союз композиторов России объявил о том, что организация находится на грани банкротства, сообщает ТАСС.

По словам представителей организации, из-за «непрозрачной» работы менеджмента, задолженность перед налоговыми органами составляет более 7 миллионов рублей, задолженность перед Мосэнерго — 972 тысячи рублей.

В связи с этим секретариат организации принял решение временно, до проведения внеочередного съезда, приостановить полномочия заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам.

По словам председателя Союза композиторов, с 2004 года всеми вопросами финансово-хозяйственной части занимался заместитель, который за эти 12 лет ни разу не предоставил отчетов о финансовом положении дел в организации, члены Союза были «полностью лишены информации о финансово-хозяйственной деятельности».

Следующее заседание членов организации запланировано на май. Организация объединяет профессиональных композиторов и музыковедов из 48 регионов РФ и является правопреемником Союза композиторов РСФСР.
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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