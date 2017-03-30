Лидер System of a Down станет независимым наблюдателем на выборах в Армении

Лидер знаменитой американский рок-группы System of a Down Серж Танкян станет независимым наблюдателем на парламентских выборах в Армении, сообщает портал civilnet.am.

По данным издания, музыкант уже прибыл в Ереван. К нему присоединится американский режиссер армянского происхождения Эрик Назарян, известный по фильмам «Час сумерек», «Не забывай меня, Стамбул».

Сами выборы в парламент Армении состоятся 2 апреля. Серж Танкян занимает активную гражданскую позицию. Так в 2015 году он призвал мэра Еревана Тарона Маргаряна уйти в отставку на фоне захвата здания полиции в городе, отметив, что то, что происходит в городе — последствие неуравновешенного управления.

Напомним, что System of a Down выступят хэдлайнерами ежегодного музыкального фестиваля Park Live в Москве, который пройдет 5 июля на территории ЦСКА Арены.