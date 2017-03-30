«Калинов Мост», 7 апреля, RED

Культовая группа «Калинов Мост» презентует новый альбом!

Афиша. Предоставлена организаторами концерта

Отметив тридцатилетие, «Калинов мост» выпускает семнадцатый альбом — для себя, для своих слушателей, для своей «родни». Никакой стагнации — тут и привычная для Ревякина распевность, и актуальный сегодня речитатив, типичный для группы фолк-лексикон и живые жаргонизмы нового века. Концерт-презентация нового альбома, который получил название «Сезон овец», состоится 7 Апреля в московском клубе «RED», а 9 апреля коллектив встретят в Санк-Петербурге в клубе «Космонавт».

Поклонников русского рока ждет по-настоящему добротная и умиротворяющая атмосфера, но при этом не позволяющая расслабиться. Кроме новых песен, прозвучат лучшие хиты за все 30 лет творчества.

Новый альбом, новый этап, новый сезон.

Овца — кротость или глупость? Терпение или упрямство? Жертвенность или безынициативность? Ты — овца или нет? И кто тогда твой пастух? Или ты волк?

Как обычно, у группы нет простых песен, у Дмитрия Ревякина нет простых ответов, и если вам стало интересно — слушайте, думайте, ищите и найдёте. Или не найдёте, ведь эти пьесы, как называет свои песни автор, не для всех - тут нужен опыт, важен бэкграунд, «родня» поймёт, остальным не нужно.

«Калинов Мост». Презентация нового альбома «Сезон Овец».

Клуб «RED», Москва, Болотная набережная, 9, стр. 1

7 апреля 2017 года, начало в 20:00

Клуб «Космонавт», Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 24

9 апреля 2017 года, начало в 20:00

