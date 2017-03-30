Burning Point «The Blaze»

Исполнитель: Burning Point, Название: «The Blaze», Стиль: пауэр-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Излишне напоминать о том, насколько хорошо развит метал в Финляндии. Тяжелая музыка там продвигается чуть ли не на государственном уровне, а все ее направления представлены в избытке. На этом фоне как-то трудно выделиться и чем-то удивить. Поэтому время от времени появляются, например, такие затейники, как KYPCK, поющие исключительно на русском языке.

Многие другие вынуждены следовать проторенными тропами, но чтобы внести в свою музыку хоть какое-то разнообразие, экспериментируют с составом. Например, лидер существующей с 2001 года пауэр-металлической команды Burning Point Пит Ахонен изначально пел сам, но два года назад сосредоточился исключительно на гитарных партиях, а за микрофонную стойку поместил девушку — Нитте Вало.

Своей манерой певица очень напоминает заклинательницу драконов из «Игры престолов» Дейнерис Таргариен. Порою ее хрупкий голос тонет в потоках огненной лавы, но каждый раз чудесным образом крепнет, набирает мощь — и бушующие вокруг стихии невольно подчиняются его власти. В треке «Time Has Come» вообще возникает иллюзия, что поет она в дуэте с каким-нибудь звонкоголосым парубком, но, на самом деле, управляется сама.

Несмотря на связанную с пением Нитте интригу, в остальном этот альбом трудно назвать слишком оригинальным. Предлагаемый нам стандартный пауэр слишком уж смахивает на старательно сделанную домашнюю работу хронического отличника: здесь мы нарулили героических гитар и призывных клавишных, здесь разразились маршем, не забыли также о среднетемповой поделке и восточном колорите. Но дерзких находок и попыток взорвать ожидания мы зденсь не обнаружим даже близко.

Выгодно выделяется разве что бонусный кавер на «Metal Queen» Ли Аарон, где буйство красок и неподдельный задор. Если в следующий раз Burning Point выпустят сборник каверов на Доро, Литу Форд, Nightwish и Тарью Турунен, то у них будет еще один веский повод чем-то выделиться.